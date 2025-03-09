Військовий закликав Ніколова вибачитися перед енергетиками

Військовослужбовець Кирило Сазонов розкритикував журналіста Юрія Ніколова за його публікації щодо енергетичної ситуації в Україні. У своєму дописі він звинуватив Ніколова у маніпуляціях та неповазі до енергетиків, які працюють над відновленням енергосистеми країни.

Сазонов нагадав, що восени журналіст прогнозував 10-годинні відключення електроенергії для цивільних, що, за його словами, виявилося неправдою. Він також наголосив, що у своїх матеріалах Ніколов не бере до уваги масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру та зусилля українських фахівців, які відновили 5 із 10 зруйнованих гігават потужностей і додали ще 1 ГВт.

Окремо військовий розкритикував критику Ніколовим атомної енергетики, зазначивши, що саме завдяки АЕС українці мали електропостачання взимку.

Сазонов закликав журналіста вибачитися за свої висловлювання, назвавши їх "мерзотою та брехнею".

Нагадаємо, журналіст Юрій Ніколов восени лякав українців багатогодинними відключеннями і закликав купувати дорогі генератори.