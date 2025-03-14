"Беркутовцы" над ним издевались, а роспропаганда "похоронила": куда пропал Козак Гаврилюк и что о нем известно

После Революции Достоинства он сразу пошел в политику

Михаил Гаврилюк, который был активным участником Майдана и получил во время Революции Достоинства прозвище "Козак Гаврилюк", стал известным на всю страну после скандального видео с "беркутовцами". Тогда мужчина продемонстрировал мужество и стал национальным героем. А после этих событий пытался построить карьеру в политике, но в этой сфере не преуспел.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал Козак Гаврилюк и чем занимается. Мы узнали о нем некоторые факты.

Козак Гаврилюк — как он прославился на всю страну

Украинцы запомнили Михаила Гаврилюка благодаря не только его колоритной внешности, в частности пресловутого "оселедца", а за мужество и гражданскую позицию. После того как в сети распространилось видео, где над Казаком Гаврилюк жестоко издеваются "беркутовцы", он стал национальным героем. Его избили, заставили раздеться в 10-градусный мороз, но Михаил не сдался и даже сбежал из больницы, чтобы вернутся на Майдан.

Козак Гаврилюк был активным участником Евромайдана

А после Революции Достоинства Михаил Гаврилюк прошел в парламент от партии Арсена Яценюка "Народный фронт". Но в Верховной Раде его часто критиковали из-за некомпетентности, ведь у него не было даже высшего образования. Гаврилюка называли "самым бедным нардепом", он позиционировал себя как "человек из народа", который не берет взятки и живет на одну зарплату.

Михаил Гаврилюк прошел в парламент от "Народного фронта"

Но подобные насмешки и критику Гаврилюк воспринимал как стимул к самообразованию. Когда он пришел в парламент, то принялся читать Конституцию и изучил ее от "а" до "я", также пополнял свой словарный запас, чтобы избавиться от суржика.

Михаила Гаврилюка критиковали из-за некомпетентности

Но достичь значительных успехов в законотворчестве Козаку Гаврилюку так и не удалось. После ухода из политики Михаил вернулся к привычной жизни и устроился работать таксистом.

Это стало известно, после того как одна из его пассажиров выложила в сеть видео, отметив, что ее подвозил мужчина очень похожий на бывшего народного депутата. Михаил эту информацию подтвердил СМИ, отметив, что не стыдится никакой работы.

Михаил Гаврилюк перестал носить "оселедец"

Где Козак Гаврилюк сейчас и чем занимается

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Михаил Гаврилюк, который ранее служил в АТО, встал на защиту страны. Он был оператором дронов и "летал" над Бучей, которая была в оккупации, а также во время боев за Ирпень и Романовку.

Козак Гаврилюк был в Терробороне Ирпеня

В 2023 году в СМИ начали ходить фейковые новости о смерти Козака Гаврилюка, которые распространила российская пропаганда. Михаил сразу опроверг эту информацию, заявил, что его решили "похоронить", когда он находился в безопасном месте и "латал" свое здоровье.

Как изменился Козак Гаврилюк

На фотографиях в социальных сетях Козак позирует без своего фирменного "оселедца". Он избавился от него еще во время депутатской работы и больше не носил.

Сейчас Михаил неактивен в медийном пространстве, но судя по его странице в Facebook, занимается волонтерской деятельностью и проводит сбор на нужды украинской армии. Служит ли он сейчас и если да, то где — неизвестно.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас экс-нардеп Вадим Рабинович и чем занимается. Он сменил деятельность и был заочно арестован в Украине.