"Беркутовцы" над ним издевались, а роспропаганда "похоронила": куда пропал Козак Гаврилюк и что о нем известно
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После Революции Достоинства он сразу пошел в политику
Михаил Гаврилюк, который был активным участником Майдана и получил во время Революции Достоинства прозвище "Козак Гаврилюк", стал известным на всю страну после скандального видео с "беркутовцами". Тогда мужчина продемонстрировал мужество и стал национальным героем. А после этих событий пытался построить карьеру в политике, но в этой сфере не преуспел.
"Телеграф" решил выяснить, куда пропал Козак Гаврилюк и чем занимается. Мы узнали о нем некоторые факты.
Козак Гаврилюк — как он прославился на всю страну
Украинцы запомнили Михаила Гаврилюка благодаря не только его колоритной внешности, в частности пресловутого "оселедца", а за мужество и гражданскую позицию. После того как в сети распространилось видео, где над Казаком Гаврилюк жестоко издеваются "беркутовцы", он стал национальным героем. Его избили, заставили раздеться в 10-градусный мороз, но Михаил не сдался и даже сбежал из больницы, чтобы вернутся на Майдан.
А после Революции Достоинства Михаил Гаврилюк прошел в парламент от партии Арсена Яценюка "Народный фронт". Но в Верховной Раде его часто критиковали из-за некомпетентности, ведь у него не было даже высшего образования. Гаврилюка называли "самым бедным нардепом", он позиционировал себя как "человек из народа", который не берет взятки и живет на одну зарплату.
Но подобные насмешки и критику Гаврилюк воспринимал как стимул к самообразованию. Когда он пришел в парламент, то принялся читать Конституцию и изучил ее от "а" до "я", также пополнял свой словарный запас, чтобы избавиться от суржика.
Но достичь значительных успехов в законотворчестве Козаку Гаврилюку так и не удалось. После ухода из политики Михаил вернулся к привычной жизни и устроился работать таксистом.
Это стало известно, после того как одна из его пассажиров выложила в сеть видео, отметив, что ее подвозил мужчина очень похожий на бывшего народного депутата. Михаил эту информацию подтвердил СМИ, отметив, что не стыдится никакой работы.
Где Козак Гаврилюк сейчас и чем занимается
Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Михаил Гаврилюк, который ранее служил в АТО, встал на защиту страны. Он был оператором дронов и "летал" над Бучей, которая была в оккупации, а также во время боев за Ирпень и Романовку.
В 2023 году в СМИ начали ходить фейковые новости о смерти Козака Гаврилюка, которые распространила российская пропаганда. Михаил сразу опроверг эту информацию, заявил, что его решили "похоронить", когда он находился в безопасном месте и "латал" свое здоровье.
На фотографиях в социальных сетях Козак позирует без своего фирменного "оселедца". Он избавился от него еще во время депутатской работы и больше не носил.
Сейчас Михаил неактивен в медийном пространстве, но судя по его странице в Facebook, занимается волонтерской деятельностью и проводит сбор на нужды украинской армии. Служит ли он сейчас и если да, то где — неизвестно.
"Телеграф" писал ранее, где сейчас экс-нардеп Вадим Рабинович и чем занимается. Он сменил деятельность и был заочно арестован в Украине.