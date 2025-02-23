От комбата в балаклаве до подозреваемого на домашнем аресте: где сейчас экс-нардеп Семен Семенченко

Он основал батальон "Донбасс" и специально сменил имя и фамилию

Многие депутаты во время войны с Россией ушли из политики, при этом они помогают бороться с российской агрессией в других областях. К примеру, Анна Гопко от партии "Объединение "Самопомич" ведет кампании за международную поддержку. А куда исчез нардеп Семен Семенченко?

"Телеграф" рассказывает, что известно о командире батальона "Донбасс", какое настоящее имя Семенченко, чем сейчас занимается и как выглядит.

Семен Семенченко — что о нем известно

Родился 6 июня 1974 года в Севастополе. В юности поступил в Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова, однако в 1993 году перевелся на факультет финансов Севастопольского национального технического университета.

Семенченко в молодости. Фото: facebook.com/dostali.hvatit

С 1998 по 2001 год Семенченко работал главным редактором газеты "Севастопольский вестник". В 2001 году занял должность директора ЧП "Центр общественных социально-экономических инициатив". По его словам, он также сотрудничал с компанией Viasat Украина в качестве дилера.

С началом АТО в 2014 году Семенченко основал добровольческий батальон "Донбасс". Он стал известен благодаря своей активности на фронте и участию в антитеррористических операциях в горячих точках.

Был против перемирья с боевиками. В боях за Иловайск получил ранение. Удостоен ордена Богдана Хмельницкого III степени за вклад в освобождение Артемовска, Попасной и Лисичанска. Тогда он впервые снял балаклаву.

Балаклава и настоящее имя

Ранее комбат скрывал свое лицо под балаклавой, опасаясь за безопасность родных на оккупированных территориях. Позже стало известно, что до смены имени Семенченко был известен как Константин Гришин.

"Маску надел, потому что понимал всю опасность сложившейся ситуации. Потому что моя семья тогда находилась в Донецке, мои дети находились в Донецке… Потому что мои родители находились в Севастополе, когда Крым был аннексирован", — сказал Семенченко в передаче "Инсайдер" на ICTV.

Семенченко с женой Натальей Московец

Народный депутат

В 2014 году Семенченко был избран народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва от партии Садового "Самопомич". В парламенте он занимал должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. В 2015 году комбат участвовал в выборах мэра Кривого Рога, однако проиграл с 11% голосов.

Уголовное дело на Семенченко

В 2021 году он был задержан СБУ по подозрению в создании незаконной ЧВК и организации обстрела здания телеканала пророссийского Виктора Медведчука "112 Украина" в 2019 году, а также по делу о "приобретении, хранении, передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группы лиц". Некоторое время был в Лукьяновском СИЗО.

В июне 2022 года, по ходатайству Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Семенченко был освобожден из-под стражи и переведен под домашний арест.

Где сейчас Семен Семенченко

В интервью "Телеграфу" в сентябре 2024 года экс-депутат заявил, что несмотря на арест, он активно вовлечен в работу ГУР. "Меня не отпустили на фронт даже под гарантию Буданова. Все это время я находил другие варианты, чтобы участвовать в защите Украины. По отдельным письмам ГУР меня суд отпускал для планирования некоторых операций вместе с ГУР, например, под Бахмутом. Потом постепенно с меня снимали ограничения, и в 2023 году я уже смог свободно передвигаться по стране. Сейчас я вовлечен в некоторые операции, веду некоторые проекты, в том числе собираю людей в боевое подразделение", — заявил изданию Семенченко, судебный процесс над которым так и не закончился.

Как выглядит Семен Семенченко сейчас

Ранее "Телеграф" писал, что известно о жене предателя Евгения Мураева. Актриса Екатерина Гордиенко неоднократно снималась в России.