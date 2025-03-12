Артисту на момент смерти было 78 лет

Ян Табачник — известный украинский аккордеонист, который впоследствии стал народным депутатом Украины. Он представлял в Верховной Раде Партию регионов. Чиновника не стало в 2023 году из-за рака легких.

"Телеграф" расскажет о деятельности Табачника и где его похоронили.

Биография Яна Табачника

Будущий аккордеонист родился в Черновцах в 1945 году в семье евреев. Он получал образование в нескольких учебных заведениях: Черновицком культпросветучилище, Мелитопольском педагогическом институте, где осваивал музыку и на юридическом факультете Киевского университета имени Шевченко.

Табачник начал играть на аккордеоне в 10 лет и выступал на свадьбах. В 16 лет стал артистом оркестра "Киевского госцирка на сцене". Спустя 2 года Ян начал выступать на большой сцене. Давал концерты в государственных филармониях в Калмыкии, Грузии, Крыму. Являлся участником джаз-оркестров Марка Горелика и Шико Аранова.

Ян Табачник в молодости, фото dsnews.ua

Табачник в течение 8 лет был директором Дома культуры в Черновцах. Он активно выпускал музыкальные диски на фирме "Мелодия". Песни из альбомов исполнял путинист Иосиф Кобзон, а также Вахтанг Кикабидзе и Людмила Гурченко.

В 1979 году Табачник перебрался в Запорожье, где в течение 15 лет участвовал в ВИА "Сурмы", инструментальной группе "Рифы" и в коллективе "Новый день". В конце 80-х музыкант начал гастролировать по всему миру: в Австрию, Финляндию, Польшу, США, Канаду, Германию, Австралию, Великобританию, Израиль.

Табачник гастролировал по всему миру, фото dsnews.ua

Впоследствии первый президент Украины Леонид Кравчук присвоил Табачнику звание Народного артиста Украины. В 1995 году музыкант открыл в Одессе муниципальный театр музыки Яна Табачника. Затем он был профессором кафедры народных инструментов Киевского университета культуры и искусств.

В 1999 году Ян ездил с агитационным туром за кандидата в президенты Украины Леонида Кучму по тюрьмам. В 2000 году аккордеонист открыл в столице Международный творческий центр Яна Табачника, одним из основателей которого был путинист Кобзон. Самым популярным проектом центра стало телешоу "Имею честь пригласить", которое просмотрели миллионы зрителей во всем постсоветском пространстве.

Табачник выступал перед заключенными, фото УНИАН

Затем Табачник агитировал за кандидата в президенты Виктора Януковича. Через несколько лет Киевсовет передал землю в столице на 25 лет центру Табачника для строительства клуба "Честь имею". Общество возмущалось, ведь одним из основателей студии был Кобзон, поэтому в 2017 году этот договор был расторгнут.

Табачник был депутатом VI и VII созывов. Он входил в комитет по борьбе с организационной преступностью и коррупцией. Поддерживал закон "Об основах государственной языковой политики", укреплявший статус русского языка.

Табачник был нардепом, фото из сети

Табачник отрицательно высказывался о журналистах в Украине, после чего они устроили ему бойкот.

"Это холуи, которые обслуживают своих хозяев, я это прекрасно знаю. 85% журналистов в этой стране занимаются этим", — говорил мужчина.

Всеукраинское объединение "Свобода" Табачник называл "профашистской" организацией, а членов партии — "нацистами". При этом получал премию Андропова, которую выдавали "за укрепление безопасности России".

Смерть и могила Яна Табачника

Последние концерты аккордеониста прошли в Израиле в 2021 году. Он не осуждал Россию за кровавую войну против Украины. В последние годы жизни аккордеонист боролся с раком легких. В сентябре 2023 года он скончался в Израиле.

Табачник в последние годы жизни, фото из сети

Музыканта похоронили по еврейским традициям в Тель-Авиве. На месте захоронения Табачника установили аккордеон, на котором он всю жизнь профессионально играл. Также на могиле можно увидеть белую надгробную плиту с личными данными музыканта. Там есть надпись "Честь имею", ведь так называлась программа музыканта.

Могила Яна Табачника, фото Дмитрия Гершензона

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