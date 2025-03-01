Призывал ликвидировать Путина: где сейчас бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко

Бывший нардеп не раз фигурировал в скандалах

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко возглавлял ведомство с 2005 по 2007 год при третьем президенте Викторе Ющенко. Его политическая деятельность включала значимые достижения, но также и участие в различных скандалах. А в самой России его объявили "преступником".

Политик не раз баллотировался на пост главы государства. "Телеграф" рассказывает, что известно об Анатолии Гриценко и где он сейчас.

Анатолий Гриценко — что о нем известно

Родился 25 октября 1957 года в селе Богачевка, Черкасская область. Окончил Киевское Суворовское военное училище с золотой медалью в 1974 году и Киевское высшее военное авиационное инженерное училище в 1979 году с отличием. Получил квалификацию военного инженера-электрика.

Анатолий Гриценко в молодости

Служил в Вооруженных силах СССР и Украины. Занимал различные должности, включая начальника группы обслуживания авиационного оборудования и преподавателя в Киевском высшем военном авиационном инженерном училище. В 1999 году уволился в запас в звании полковника.

После увольнения Гриценко возглавил Украинский центр экономических и политических исследований имени Разумкова. В 2005 году был назначен министром обороны Украины, (занимал эту должность до 2007 года). Избирался народным депутатом Украины в 2007 и 2012 годах. Баллотировался на пост президента Украины в 2010, 2014 и 2019 годах. До сентября 2019 года был председателем партии "Гражданская позиция".

Виктор Ющенко и Анатолий Гриценко, 2005 год. Фото: bbc.com

Анатолий Гриценко — заявления и скандалы

Политика обвиняли в продаже военной техники во время его работы министром обороны. Однако он отрицал это, заявляя, что оборудование было устаревшим и непригодным к эксплуатации. В марте 2024 года Гриценко раскритиковал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, якобы тот "давно утратил доверие на Банковой".

Ранее в 2018 году политик в эфире одного из телеканалов заявил, что диктатора Путина нужно ликвидировать. Он назвал его врагом Украины и своим личным врагом как украинца.

"Он враг всей страны, значит, и мой, как гражданина Украины. Если мы говорим серьезно, о войне, о враге, о том, кто отдавал приказы сбивать самолеты и убивать наших людей, то какой другой подход?", — сказал бывший министр в эфире "55 на 5" на телеканале ICTV.

В 2020 году Гриценко заочно приговорили к шести годам колонии в РФ за "призывы к терактам". В самой стране-агрессорше заявили, что политик якобы выступил с открытым призывом к совершению теракта в России посредством "подрыва железнодорожных составов".

"А то, что они по указанию Кремля вытворяют в своем "военном суде" — не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости. Пускай беснуются", — ответил Гриценко на обвинения россиян.

Где сейчас Анатолий Гриценко

Бывший министр обороны редко дает интервью украинским СМИ, но работает с международными информационными агентствами. Гриценко активно ведет странице в соцсети Фейсбук, где он делится собственным анализом политических событий.

"Менять свой паспорт на другой я не собираюсь. Родился, живу и работаю в Украине. Зарубежных счетов, компаний, оффшоров, недвижимости за рубежом — никогда не было и нет. Налоги плачу своему государству — нашим учителям, врачам, пенсионерам, а сейчас в первую очередь нашим солдатам на фронте. В отличие от президентов — нынешнего, предыдущего, предыдущего к предыдущему…", — писал Гриценко в соцсети.

Анатолий Гриценко женат на известной украинской журналистке. Ранее "Телеграф" писал, как выглядит редактор Юлия Мостовая.