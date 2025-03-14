"Беркутівці" з нього знущалися, а роспропаганда "поховала": куди пропав Козак Гаврилюк і що про нього відомо

Після Революції Гідності він одразу пішов у політику

Михайло Гаврилюк, який був активним учасником Майдану та отримав під час Революції Гідності прізвисько "Козак Гаврилюк", став відомим на всю країну після скандального відео з "беркутівцями". Тоді чоловік продемонстрував мужність та став національним героєм. А після цих подій намагався збудувати кар’єру в політиці, але в цій сфері не досяг успіху.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди пропав Козак Гаврилюк та чим займається. Ми дізналися про нього деякі факти.

Козак Гаврилюк — як він прославився на всю країну

Українці запам’ятали Михайла Гаврилюка не лише завдяки його колоритній зовнішності, зокрема фірмовому "оселедцю", а за його мужність та громадянську позицію. Після того, як у мережі поширилося відео, де над Козаком Гаврилюк жорстоко знущаються "беркутівці", він став національним героєм. Його побили, змусили роздягнутися в 10-градусний мороз, але Михайло не здався і навіть втік із лікарні, щоб повернуться на Майдан.

Козак Гаврилюк був активним учасником Євромайдану

А після Революції Гідності Михайло Гаврилюк пройшов до парламенту від партії Арсена Яценюка "Народний фронт". Але у Верховній Раді його часто критикували через некомпетентність, адже він не мав навіть вищої освіти. Гаврилюка називали "найбіднішим нардепом", він позиціював себе як "людина з народу", яка не бере хабарі та живе на одну зарплату.

Михайло Гаврилюк пройшов до парламенту від "Народного фронту"

Але подібні глузування та критику Гаврилюк сприймав як стимул до самоосвіти. Коли він прийшов до парламенту, то почав читати Конституцію і вивчив її від "а" до "я", також поповнював свій словниковий запас, щоб позбутися суржику.

Михайла Гаврилюка критикували через некомпетентність

Проте досягти значних успіхів у законотворчості Козаку Гаврилюку так і не вдалося. Після виходу з політики Михайло повернувся до звичного життя та влаштувався працювати таксистом.

Це стало відомо після того, як одна з його пасажирів виклала в мережу відео, зазначивши, що її підвозив чоловік дуже схожий на колишнього народного депутата. Михайло цю інформацію підтвердив ЗМІ, наголосивши, що не соромиться жодної роботи.

Михайло Гаврилюк перестав носити "оселедець"

Де Козак Гаврилюк зараз і чим займається

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Михайло Гаврилюк, який раніше служив в АТО, став на захист країни. Він був оператором дронів і "літав" над Бучею, яка була в окупації, а також під час боїв за Ірпінь та Романівку.

Козак Гаврилюк був у Теробороні Ірпеня

У 2023 році у ЗМІ почали ходити фейкові новини про смерть Козака Гаврилюка, які поширила російська пропаганда. Михайло відразу спростував цю інформацію, заявив, що його вирішили "поховати", коли він перебував у безпечному місці та "латав" своє здоров’я.

Як змінився Козак Гаврилюк

На фотографіях у соціальних мережах Козак позує без свого фірмового "оселедця". Він позбувся його ще під час депутатської роботи й більше не носив.

Зараз Михайло неактивний у медійному просторі, але, судячи з його сторінки у Facebook, займається волонтерською діяльністю та проводить збір на потреби української армії. Чи воює він зараз і якщо так, то де — невідомо.

"Телеграф" писав раніше, де зараз екснардеп Вадим Рабінович і чим займається. Він змінив діяльність та був заочно заарештований в Україні.