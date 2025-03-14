"Беркутівці" з нього знущалися, а роспропаганда "поховала": куди пропав Козак Гаврилюк і що про нього відомо
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Після Революції Гідності він одразу пішов у політику
Михайло Гаврилюк, який був активним учасником Майдану та отримав під час Революції Гідності прізвисько "Козак Гаврилюк", став відомим на всю країну після скандального відео з "беркутівцями". Тоді чоловік продемонстрував мужність та став національним героєм. А після цих подій намагався збудувати кар’єру в політиці, але в цій сфері не досяг успіху.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди пропав Козак Гаврилюк та чим займається. Ми дізналися про нього деякі факти.
Козак Гаврилюк — як він прославився на всю країну
Українці запам’ятали Михайла Гаврилюка не лише завдяки його колоритній зовнішності, зокрема фірмовому "оселедцю", а за його мужність та громадянську позицію. Після того, як у мережі поширилося відео, де над Козаком Гаврилюк жорстоко знущаються "беркутівці", він став національним героєм. Його побили, змусили роздягнутися в 10-градусний мороз, але Михайло не здався і навіть втік із лікарні, щоб повернуться на Майдан.
А після Революції Гідності Михайло Гаврилюк пройшов до парламенту від партії Арсена Яценюка "Народний фронт". Але у Верховній Раді його часто критикували через некомпетентність, адже він не мав навіть вищої освіти. Гаврилюка називали "найбіднішим нардепом", він позиціював себе як "людина з народу", яка не бере хабарі та живе на одну зарплату.
Але подібні глузування та критику Гаврилюк сприймав як стимул до самоосвіти. Коли він прийшов до парламенту, то почав читати Конституцію і вивчив її від "а" до "я", також поповнював свій словниковий запас, щоб позбутися суржику.
Проте досягти значних успіхів у законотворчості Козаку Гаврилюку так і не вдалося. Після виходу з політики Михайло повернувся до звичного життя та влаштувався працювати таксистом.
Це стало відомо після того, як одна з його пасажирів виклала в мережу відео, зазначивши, що її підвозив чоловік дуже схожий на колишнього народного депутата. Михайло цю інформацію підтвердив ЗМІ, наголосивши, що не соромиться жодної роботи.
Де Козак Гаврилюк зараз і чим займається
Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Михайло Гаврилюк, який раніше служив в АТО, став на захист країни. Він був оператором дронів і "літав" над Бучею, яка була в окупації, а також під час боїв за Ірпінь та Романівку.
У 2023 році у ЗМІ почали ходити фейкові новини про смерть Козака Гаврилюка, які поширила російська пропаганда. Михайло відразу спростував цю інформацію, заявив, що його вирішили "поховати", коли він перебував у безпечному місці та "латав" своє здоров’я.
На фотографіях у соціальних мережах Козак позує без свого фірмового "оселедця". Він позбувся його ще під час депутатської роботи й більше не носив.
Зараз Михайло неактивний у медійному просторі, але, судячи з його сторінки у Facebook, займається волонтерською діяльністю та проводить збір на потреби української армії. Чи воює він зараз і якщо так, то де — невідомо.
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