Побег из Украины, заочный арест и смена деятельности: где сейчас экс-нардеп Рабинович и чем занимается

Рабинович продвигал в Украине пророссийские нарративы

Сопредседатель запрещенной в Украине политической силы "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, как и экс-нардеп Евгений Мураев, оказались предателями нашей страны. Свою деятельность в Украине Рабинович направлял на поддержку российской пропаганды и делал манипулятивные заявления на своих медийных ресурсах.

"Телеграф" решил напомнить, чем запомнился одиозный народный депутат Вадим Рабинович и где сейчас находится. Мы узнали, чем сейчас занимается политик и говорит ли о войне.

Что известно о Вадиме Рабиновиче

Бывший украинский депутат Вадим Рабинович родился в 1953 году в Харькове, где окончил среднюю школу и автодорожный институт. С 1975 по 1977 годы Рабинович проходил службу в частях ПВО Сухопутных войск Советской Армии.

В 80-е годы его арестовали за хищение круглой суммы государственных средств и приговорили к 14 годам лишения свободы в лагере строго режима. Наказание рабинович отбывал недалеко от Харькова.

Вадим Рабинович в молодости, Фото: УНИАН

После освобождения он занялся бизнесом и связал карьеру с телевидением, став соучредителем компании "Студия 1+1" и создав издательский дом "CN — Столичные новости". Потом он приобрел телеканал News One и начал управлять медиагруппой News Network, которая продвигала пророссийские нарративы.

Вадим Рабинович продвигал российскую пропаганду в Украине

Политической карьерой Вадим Рабинович стал активно заниматься с 2013 года. На президентских выборах в 2014 году он баллотировался как самовыдвиженец, но набрал всего 2,5% голосов.

Вадим Рабинович в 2014 году баллотировался в президенты,Фото: Alexandr Senko / Facebook

Рабинович стал лидером партии "Всеукраинское объединение "Центр", и на парламентских выборах 2014 года объединился с другими партия и попал в парламент по списку "Оппозиционного блока". Депутаты этой политической силы голосовали за "диктаторские законы", которые ограничивали права и свободы украинцев.

Вадим Рабинович был сопредседатель "ОПЗЖ", Фото: Alexandr Senko / Facebook

Вместе с предателем Евгением Мураевым вскоре Рабинович перешел в партию "За жизнь!" и продал ему свой канал News One, но продолжал там вести программу, поддерживать пропаганду Кремля и делать манипулятивные высказывания, которые подрывали суверенитет Украины и вредили информационной безопасности. В 2019 году на выборах в парламент партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" получила поддержку 13,05%.

Вадим Рабинович бежал из Украины до войны

Критика Зеленского и побег из Украины

Вадим Рабинович, который голосовал на выборах за Зеленского, после его победы начал критиковать деятельность президента. В 2019 году он заявлял, что Зеленский не занимается вопросами установления мира на Донбассе, а также освобождением пленных, и расхваливал Виктора Медведчука.

Вадим Рабинович критиковал Владимира Зеленского

Экс-нардеп заявил, что отзывает свой голос за Зеленского, назвал его "маленьким Наполеоном: "По-моему, у нас появился "маленький Наполеон", потому что людей из плена возвращает не он, а глава политсовета нашей партии Виктор Медведчук, а Зеленскому это еще и не нравится!"

Меньше чем за две недели до начала полномасштабной война на своей странице в Facebook Вадим Рабинович написал, что Запад начал войну против Украины и перестал посещать заседания парламента. В начале февраля, якобы по рабочим вопросам, как пишут СМИ, Рабинович уехал Израиль, поскольку у него есть гражданство этой страны.

Вадим Рабинович находится сейчас в Израиле, Фото: УНИАН

В июле 2022 года указом президента Владимира Зеленского экс-нардеп был лишен гражданства Украины и депутатского мандата. Вскоре ему сообщили о подозрении в госизмене и объявили в розыск. В августе 2023 года стало известно, что Печерский районный суд Киева заочно арестовал Вадима Рабиновича.

Где сейчас Вадим Рабинович и чем занимается

Согласно последней информации, бывший политик проживает в Израиле и сменил сферу своей деятельности. В Иерусалиме даже назвали в его честь площадь, за то, что он подарил местной общине золотую Менору.

Вадим Рабинович подарил общине Иерусалиме золотую Менору.

Рабинович ведет свою странице в Facebook и Telegram-канал, где публикует различные мемы, анекдоты и изредка политические новости.

Вадим Рабинович сменил род деятельности

На Youtube-канале Vaikra Рабинович публикует видеоролики, где рассказывает о значении служения Богу, передаче традиций Торы, о вере и на чем она строится. Бывший нардеп в Израиле стал проповедником, духовным просветителем и трактовщиком Давидовых псалмов.

Как сейчас выглядит Вадим Рабинович

В феврале 2024 года в Государственном бюро расследований заявили, что экстрадиция бывшего народного депутата Вадима Рабиновича пока невозможна. Но следствие направило запрос в Израиль.

Вадим Рабинович стал духовным просветителем

"Телеграф" писал ранее, где сейчас бывший премьер-министр Владимир Гройсман. Политик кардинально сменил имидж.