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Служба в ВСУ и ранение сына в бою: где сейчас "свободовец" Олег Тягнибок и как выглядит

Автор
Татьяна Кармазина
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Олег Тягнибок стал на защиту Украины
Олег Тягнибок стал на защиту Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Бывший нардеп был одним из лиц Евромайдана, а сейчас носит пиксель

Олега Тягнибока называют националистом. В ноябре 2024 года лидеру партии "Свобода" исполнилось 56 лет, и сегодня он не сидит в Верховной Раде, а с первых дней полномасштабной войны с Россией находится на фронте.

За это непростое время бывший нардеп очень сильно изменился. "Телеграф" рассказывает, где сейчас Олег Тягнибок, который стал на защиту Украине вместе с сыном.

Олег Тягнибок — что о нем известно

Родился 7 ноября 1968 года во Львове в семье медиков. Его отец Ярослав Тягнибок был заслуженным врачом Украины и главным врачом сборной СССР по боксу. Прадед по материнской линии, Лонгин Цегельский, был государственным секретарем внутренних дел Западно-Украинской народной республики и автором текста "Акта Злуки". В 1987–1989 годах проходил срочную службу в Советской армии в войсках ПВО.

Олег Тягнибок в молодости
Олег Тягнибок в молодости

В 1993 году Тягнибок с отличием окончил Львовский государственный медицинский институт по специальности "хирургия". В 1999 году получил диплом юриста во Львовском государственном университете имени Ивана Франко.

Олег Тягнибок в молодости
Тягнибок (справа) на Майдане Независимости в октябре 1990 года

В октябре 1991 года Тягнибок стал членом Социал-национальной партии Украины, которая в 2004 году была переименована во Всеукраинское объединение "Свобода". С 1994 по 1998 год он был депутатом Львовского областного совета. В 1998 году впервые избран народным депутатом Украины, переизбран в 2002 и 2012 годах.

Олег Тягнибок
Олег Тягнибок - один из главных лиц Евромайдана
Олег Тягнибок

Женат на Ольге Зиновьевне, у пары трое детей: дочери Ярина-Мария и Дарина-Богдана, а также сын Гордей.

олег тягнибок с женой Ольгой и детьми
Тягнибок с семьей

В 2016 году Тягнибок впервые стал дедушкой — у Ярины-Марии родилась дочь Юстина. В сети политик так же показывает еще одну младшую внучку Меланку.

Олег Тягнибок с внучками
Олег Тягнибок с внучками

Олег Тягнибок после 24 февраля 2022 года

В 2022 году стало известно о службе политика в Вооруженных силах Украины, он имеет звание майора. Сейчас воюет в составе 128-й отдельной бригады ТРО ВСУ и является заместителем командира отдельного батальона. Об этом он рассказал в интервью RADIO NA DOTYK.

Олег Тягнибок
Как сейчас выглядит Олег Тягнибок
Олег Тягнибок
Олег Тягнибок

28-летний сын "свободовца" Гордей Тягнибок с началом войны также присоединился к ВСУ и воевал в составе батальона "Сила Свободы" 4-й бригады Национальной гвардии "Рубеж". В мае 2024 года Гордей получил ранение на Бахмутском направлении и был эвакуирован для лечения в Днепр.

Олег Тягнибок сын гордей тягнибок
Олег Тягнибок с сыном гордеем

Ранее мы писали про бывшего нардепа, которая подарила Зеленскому футболку "Сделаем Россию снова маленькой". "Телеграф" рассказывал, где сейчас Анна Гопко.

Теги:
#Свобода #ВО Свобода #Олег Тягнибок #ВСУ