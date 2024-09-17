Укр

"Беркутовцы" его раздели, тягали за "оселедец" и снимали на камеру: как Казак Гаврилюк стал известным на всю страну (видео)

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 17 сентября 2024, 11:52

Михаил Гаврилюк был активным участником Майдана и после революции стал нардепом

Михаил Гаврилюк, более известный как Казак Гаврилюк, получил свое прозвище во время Революции Достоинства. Он был сотником Майдана, носил казацкий "оселедец" и был унижен "Беркутом" во время событий на Майдане. А позже он стал народным депутатом Украины, но так и не преуспел в законотворчестве.

"Телеграф" решил напомнить читателям, чем известен Казак Гаврилюк и как он попал в Верховную Раду после Революции Достоинства.

Казак Гаврилюк

Казак Гаврилюк — чем он прославился и запомнился украинцам

Имя Казака Гаврилюка стало известным на всю Украину после событий на Майдане. В то время в сети распространилось скандальное видео, на котором "беркутовцы" издевались над Михаилом Гаврилюком. Они отрезали его "оселедец", раздели догола в 10-градусный мороз, избивали и снимали все это на видео. Однако, Казак Гаврилюк не сдался и после короткого пребывания в больнице сбежал оттуда обратно на Майдан.

Гаврилюк

После Революции Достоинства Михаил Гаврилюк был избран в Верховную Раду от партии Арсения Яценюка "Народный фронт". Однако во время депутатства Казак Гаврилюк не оправдал надежд украинцев в законотворчестве, хотя и пытался помогать людям со своего округа. Также он заявлял, что занялся своим образованием, так как в Раду пришел практически имея 9 классов школьного образования.

Во время работы в Парламенте Гаврилюк вроде как выступал за легализацию проституции, однако позже он это опровергал. Также депутат Гаврилюк пытался спасти Дом творчества композиторов "Ворзель", но его инициативу не поддержали.

Михаил Гаврилюк в Парламенте

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жена экс-нардепа Казака Гаврилюка и сколько лет они вместе. Называл ее "школьницей" из-за разницы в возрасте.

Теги:
#Экс-депутат #Михаил Гаврилюк #Казак Гаврилюк