"Беркутовцы" его раздели, тягали за "оселедец" и снимали на камеру: как Казак Гаврилюк стал известным на всю страну (видео)

Михаил Гаврилюк был активным участником Майдана и после революции стал нардепом

Михаил Гаврилюк, более известный как Казак Гаврилюк, получил свое прозвище во время Революции Достоинства. Он был сотником Майдана, носил казацкий "оселедец" и был унижен "Беркутом" во время событий на Майдане. А позже он стал народным депутатом Украины, но так и не преуспел в законотворчестве.

"Телеграф" решил напомнить читателям, чем известен Казак Гаврилюк и как он попал в Верховную Раду после Революции Достоинства.

Казак Гаврилюк — чем он прославился и запомнился украинцам

Имя Казака Гаврилюка стало известным на всю Украину после событий на Майдане. В то время в сети распространилось скандальное видео, на котором "беркутовцы" издевались над Михаилом Гаврилюком. Они отрезали его "оселедец", раздели догола в 10-градусный мороз, избивали и снимали все это на видео. Однако, Казак Гаврилюк не сдался и после короткого пребывания в больнице сбежал оттуда обратно на Майдан.

После Революции Достоинства Михаил Гаврилюк был избран в Верховную Раду от партии Арсения Яценюка "Народный фронт". Однако во время депутатства Казак Гаврилюк не оправдал надежд украинцев в законотворчестве, хотя и пытался помогать людям со своего округа. Также он заявлял, что занялся своим образованием, так как в Раду пришел практически имея 9 классов школьного образования.

Во время работы в Парламенте Гаврилюк вроде как выступал за легализацию проституции, однако позже он это опровергал. Также депутат Гаврилюк пытался спасти Дом творчества композиторов "Ворзель", но его инициативу не поддержали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жена экс-нардепа Казака Гаврилюка и сколько лет они вместе. Называл ее "школьницей" из-за разницы в возрасте.