Вернулся к работе адвокатом? Куда пропал экс-министр Резников после скандалов в Минобороны

Бывший министр не собирается возвращаться на государственную службу

Алексей Резников — министр обороны Украины, который занимал эту должность с ноября 2021 года по сентябрь 2023. Его заменили на Рустема Умерова после ряда коррупционных скандалов. Однако на пенсию 58-летний экс-министр не спешит, хотя и пропал из публичного пространства.

"Телеграф" расскажет, куда пропал бывший министр обороны Украины Алексей Резников и чем он занимается после увольнения.

Экс-министр Резников — что о нем известно

Алексей Резников — украинский государственный деятель, заслуженный юрист Украины и бывший министр обороны нашей страны. Во время его руководства в Минобороны случилось несколько громких скандалов.

Один из них связанный с "золотыми яйцами", когда журналисты раскрыли подробности завышенных цен при закупке продуктов для ВСУ. После резонанса в СМИ и соцсетях свои должности в Минобороны потеряли заместители Резникова, тогда как он сам усидел в кресле.

Второй коррупционный скандал разгорелся позже — он был связан с завышенными ценами на закупку военной формы для ВСУ. И уже после этого под влиянием общественности Резникова заменили на Умерова. При этом криминальные дела его не коснулись.

При этом стоит сказать, что пребывая на должности министра обороны Украины Алексей Резников достиг значительных успехов в вопросе поставок оружия в Украину от европейских партнеров. Именно он инициировал такой процесс, как Рамштайн, в рамках которого собирались европейские руководители оборонных ведомств и согласовывали поставки вооружений на украинский фронт.

Кроме того, Алексей Резников в должности министра обороны прилагал все усилия для передачи Украине от западных партнеров истребителей F-16. А также задолго до, собственно, их получения, договорился о программах обучения украинских пилотов и других военных в странах Европы.

Где сейчас Алексей Резников?

После ухода с должности министра обороны Алексей Резников перестал вести свою страницу в Фейсбуке, последняя запись там датируется 5 сентября 2023 года, в день увольнения. Уже в апреле 2024 года в сети появилась информация, что экс-министр возглавил проект "Безопасных и оборонных программ" в Украинском институте будущего.

А до этого, в январе 2024 года сообщалось, что Резников возвращается в адвокатскую практику. Он восстановил свои права на занятие соответствующей деятельностью.

Фото: Getty Images

2 сентября 2024 года журналисты "Радио Свобода" "поймали" Алексея Резникова в Праге и он ответил на несколько вопросов. В частности, бывший министр снова отрицал коррупцию в ведомстве под его руководством, а также рассказал, что не имеет политических амбиций и не планирует возвращаться на государственную службу.

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