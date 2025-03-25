Можно ли обойти службу в ВСУ через веру? Что означает вердикт Венецианской комиссии простыми словами

Объясняем с точки зрения закона и религии

На днях Венецианская комиссия объявила вердикт о призыве в Украине: отказ от военной службы по соображениям совести действительно может основываться на религиозных или других убеждениях. Это означает, что рекомендуется создать систему альтернативной службы. Чтобы человек помогал без оружия, но все же участвовал в обороне.

Нарушает ли это решение Конституцию? Обязательны ли для выполнения выводы Венецианской комиссии? Кто такой действительно религиозный человек (чтобы верой не злоупотребляли, чтобы "откосить").

Об этом "Телеграф" пообщался с заслуженной юристкой Украины Мариной Ставнийчук, которая была членом Венецианской комиссии от Украины в 2009-2013 годах, и с религиоведом Александром Бродецким.

Конституционный суд мог бы решить все сам

Вывод комиссии – это ответ европейцев на запрос от украинской стороны, рассматривающей дело адвентиста седьмого дня, а именно на несколько вопросов от и.о. главы Конституционного суда. Юрист Марина Ставнийчук считает, что этот вопрос Конституционный суд мог оценить самостоятельно с учетом всех международных стандартов, но речь здесь скорее о серьезной ответственности. Ведь на рассмотрении – вопрос, существенно значимый для государства.

"Когда прочитала заключение Венецианской комиссии, для меня абсолютно ясно, что судьи Конституционного суда должны начинать работать. И с такими вопросами, с которыми они обращались в Венецианскую комиссию, они абсолютно могли разобраться самостоятельно. И не перекладывать свою работу на Венецианскую комиссию. Их квалификация дает мне основания так утверждать", — говорит Ставнийчук.

Вопросы, с которым Конституционный суд обратился к Венецианской комиссии:

Может ли Украина гарантировать право человека на свободу религии, если военная служба противоречит ее убеждениям? И отвечает ли это европейским стандартам? Можно ли ограничивать это право во время мобилизации в военное время, если военная служба противоречит религиозным убеждениям? Если да, то как именно это должно происходить? Как согласуется запрет на альтернативную службу при мобилизации со статьей 64.2 Конституции Украины на свободу религии и личных убеждений? Обязано ли государство (Украина) обеспечить возможность отказа от военной службы по убеждениям во время мобилизации? Если да, то как это должно работать? Соответствует ли законодательство Украины европейским стандартам, если альтернативная служба разрешена только для срочников, но не для мобилизованных?

Ставнийчук обращает внимание на то, что ответ Венецианской комиссии был по-европейски тактичен.

"Они (комиссия — Ред.) в определенной степени корректно, но на это обратили внимание Конституционного суда Украины. Они осветили (проблему — Ред.) только в международной части, а все остальные вопросы, которые ставит Конституционный суд, относятся к полномочиям Конституционного суда, поэтому из пяти вопросов стало два. Конечно, как всегда, Венецианская комиссия в конце заключения написала, что она остается в распоряжении Конституционного суда для дальнейшего сотрудничества. Это классическая фраза", — объясняет юрист.

Ставнийчук подчеркивает, что для гражданина это может быть вопросом жизни и смерти. Кроме того, обращение к "венецкой" увеличило срок рассмотрения дела. Ведь у Конституционного суда есть сроки на рассмотрение, а обращение к Венецианской комиссии — это не вопрос одного дня, это несколько месяцев.

Что означает ответ Комиссии? Разъяснение юриста

Суд поставил Венецианской комиссии несколько вопросов, касающихся, прежде всего, применения в Украине международных стандартов.

"Венецианская комиссия сказала, что безусловно, существуют международные стандарты по отказу от военной службы по соображениям совести. И их можно, в принципе, под их содержание подытожить таким образом, что ст. 9 Европейской конвенции по правам человека и другие международно-правовые акты, касающиеся свободы мысли, совести и религии, гарантируют право на отказ от военной службы по соображениям совести", — объясняет Ставнийчук.

В начале вывода Венецианская комиссия написала, что четко отдает себе отчет в том, что Украина находится в состоянии отпора агрессии России, и то, что в стране введен правовой режим военного положения.

"Отказ от военной службы по соображениям совести действительно может основываться на религиозных или иных убеждениях, которые должны подкрепляться твердым, постоянным, искренним возражением против любого участия в войне или ношения оружия", — сказала Ставнийчук, добавляя, что государство имеет право требовать от гражданина доказательств его позиции по возражению войны и невозможности ношения или использования оружия.

Важно, что для этого каждое государство должно четко законом установить соответствующие правила, и эти правила должны быть пропорциональны ситуации, в которой находится и государство, и гражданин. Поэтому для тех, кто из соображений свободы совести не может браться за оружие, решением может быть альтернативная служба.

"Венецианская комиссия говорит, что государство имеет обязательство создать систему альтернативной службы, которая должна быть отделена от военной системы (не карательного характера) и не выходить за пределы разумных временных рамок…. Мне кажется, что Венецианская комиссия достаточно ясно объяснила правовую ситуацию, которая есть в международном праве, и то, как Украина может применять эти нормы", — подытожила Ставнийчук.

Нет ли конфликта с украинским законодательством

Эксперт объясняет, что в Конституции Украины рядом со Ст. 65 об обязанности каждого гражданина защищать свое Отечество является Ст. 35, допускающей возможность осуществления альтернативной службы.

Что касается других законов, где это может быть сформулировано иначе, Конституция имеет высшую юридическую силу и не должна детализировать вопросы мобилизации и призыва.

Является ли вывод Венецианской комиссии обязательным для выполнения

Вывод Венецианской комиссии является рекомендацией и носит для нас характер так называемого "мягкого права". Но есть важный нюанс: Украина движется в Европейский Союз, кроме того, государство-член Совета Европы и всех европейских институтов.

"Безусловно, Украина должна учесть рекомендации Венецианской комиссии. Они уже давно в значительной степени учтены в законодательстве Украины, потому что у нас достаточно давно закон об альтернативной службе. И там предусмотрен механизм. Единственное, что во время военного положения гражданин должен все-таки это доказать. Потому что если все скажут: "Я верую в Бога и поэтому не пойду защищать страну", то кто ее будет защищать? Поэтому здесь гражданин должен доказать реальность, правдивость и искренность своей позиции. Но и государство, вводя ограничения на реализацию этого права на альтернативную службу, тоже должно действовать прозрачно, открыто, понятно, пропорционально цели", — подчеркнула Ставнийчук.

Что касается последнего, говорит юрист, у нас существует куча нарушений.

"Если говорить просто и понятно для людей: и государство, и граждане должны действовать ответственно в вопросах формирования численности Вооруженных сил Украины, мобилизационных процессах и тому подобное. Ну, к сожалению, имеем то, что имеем", — говорит Ставнийчук.

Есть ли сейчас возможность альтернативной службы?

Адвокатское Объединение "Братья Федоровы" объясняет "Телеграфу", что сейчас на практике по этим основаниям обвинительные приговоры выносятся, а оправдательные — нет. Что касается Закона "Об альтернативной службе", то он не действует в условиях мобилизации. То есть судят за уклонение от призыва.

"Закон Украины "Об альтернативной (невоенной) службе" — во время мобилизации не действует. Об этом неоднократно говорил в своих решениях Верховный Суд по уголовным делам по уклонению от военной службы во время мобилизации. Сейчас граждане, которые отказываются от прохождения военной службы во время мобилизации на основании религиозных убеждений, получают реальные меры наказания по ст. 336 УК (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации)", — говорят в адвокатском объединении.

Также есть нюанс: закон об альтернативной службе касался именно срочной службы. В условиях военного положения призыв на срочную военную службу не осуществляется.

Что касается вышеупомянутой статьи 35 Конституции, то на практике ее пока никому не удалось использовать в защите, говорят адвокаты.

Каким должен быть религиозный человек? Объяснение религиоведа

Религиовед Александр Бродецкий отмечает, чторелигиозный человек – это категория шаткая и во многом опирающаяся на внутренний опыт человека. Каждый день или каждую неделю ходить в церковь — недостаточно, чтобы сказать, религиозн ли человек.

Однако юридически все же можно доказать, что лицо верно той или иной конфессии. Для этого потребуется справка религиозной общины:

"Если человек не очень последователен в соблюдении того, что требует от него церковь, но говорит: "Я верующий" и все-таки появляется в эту общину, участвует в каких-то обрядах, то эта церковь не может сказать: "Он не наш". То есть, он считается верующим", — говорит Бродецкий.

Сама община подтверждает, что ее вера не позволяет брать в руки оружие и служить в армии. А справка от общины служит этим основанием, чтобы лицу предоставляли возможность альтернативной службы.

Кому вера не позволяет идти воевать

В Украине среди существующих конфессий в своем вероучении содержит запрет на военную службу только одна, говорит Бродецкий. Это Свидетели Иеговы. Есть еще Церковь адвентистов седьмого дня, которым это не рекомендуется, но категорического запрета нет. Военная служба считается у адвентистов очень нежелательным и греховным делом, но все равно относится к выбору верующего.

"Он может сказать: "Я вот адвентист седьмого дня и я так воспринимаю веру своей конфессии, что я не могу служить". Тогда он должен взять справку от своей общины, что он действительно член этой общины", — говорит Бродецкий.

Есть еще такая категория верующих, как священники (православные, католические, любые). Считается, что он не имеет права с точки зрения своей веры брать в руки оружие и воевать.

"Потому что это потенциально допускает, что ты можешь кого-то убить, а священник, он дает причастие верующим. То есть считается, что даже если он убил врага, он не имеет права с точки зрения церкви долгое время давать причастие. Но нет в законодательстве прописано такой нормы. Просто сказано — по религиозным убеждениям", — говорит Бродецкий.

Священникам могут предложить по контракту пойти в капелланы. Капеллан — это священник, считающийся военнослужащим по закону, но не участвующий в боевых действиях. Он духовно помогает военным, дает им советы, причащает.

Что касается православия, то заповедь "Не убий" не запрещает обороняться от врага. Она касается убийствапо своей злой воле.

"Да, мужчина может так сказать (не хочу воевать – Ред.), а в ответ ему скажут: посмотреть Библию. Разве там не сказано, что когда речь идет о праведной войне, то врагов можно убивать? Это плохо, но нигде в истории христианской церкви, православия, католицизма не было такого, что если идет война и защищается что-то, что считается праведным и справедливым, то человек не может убивать своего врага", — объясняет религиовед.

В ответ на этот вопрос в комиссия, которая будет рассматривать это, может сослаться на лидеров церквей, благословляющих бороться.

"Что касается Православной церкви Украины, то ее настоятель Епифаний и все епископы говорят, что другого выхода нет, как защищать свою землю. Если враг с оружием, враг стреляет, бросает ракеты, бомбы, "шахеды", то ему нужно отвечать. Не для того, чтобы умножать зло, а для того, чтобы зло приостановить. Вот в этом суть. То есть остановить зло… Ты убиваешь врага, который может через минуту убить твою маму или твоего согражданина, или разрушить что-то важное", — объясняет религиовед

Ранее "Телеграф" рассказывал, как командиры решают вопросы службы "отказников" по религиозным убеждениям.