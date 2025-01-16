Выход или проблема? Как командиры решают вопросы службы "отказников" по религиозным убеждениям

В Украине не решен вопрос альтернативной военной службы, говорит Ростислав Кравец

В Украине выносят много судебных приговоров, связанных с отказом от мобилизации по религиозным убеждениям. Однако некоторые командиры, в части которых попадают такие "отказники", находят способ толерантно отнестись к их позиции, не нарушая законодательство.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный адвокат Ростислав Кравец. Он объяснил, почему с устройством в воинских частях таких лиц возникают осложнения.

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— Все приговоры (с реальными сроками заключения. — Ред.) связаны с признанием вины, — говорит юрист. — То есть лицо признает, что уклонялось от военной службы, не ходило по повесткам, не хочет служить по тем или иным убеждениям. Много таких приговоров по религиозным убеждениям, и, насколько мне известно, имеется уже несколько обращений в Европейский суд по правам человека.

По его словам, есть заключения ООН и Совета Европы, что в Украине до сих пор не решен вопрос альтернативной военной службы для лиц, которые, по убеждениям совести, не могут брать в руки оружие.

— Это нужно решить, потому что и в частях не знают, что делать с такими людьми, — говорит адвокат. — В ТЦК поставили себе "галочку", что они кого-то мобилизовали, человека привозят, а он отказывается от принятия присяги, отказывается одевать военную форму. Что с ним делать? Держать и кормить? А для чего? Привлекать к ответственности? Ну такая себе история.

Он прямо говорит, что давайте я буду делать другие вещи, но это я не могу делать, потому что религия не позволяет. Что с ним делать? Убить его за это?

В некоторых частях более или менее командиры находят возможности и оформляют этих лиц помощниками военных капелланов. Однако там тоже очень большая проблема, ведь у нас большое количество религий, — добавил Ростислав Кравец.

Ранее "Телеграф" писал, что на Хмельнитчине мужчина стал "свидетелем Иеговы", чтобы не идти в ВСУ. Суд признал его виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.