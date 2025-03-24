Мобилизация с 1 апреля: кого из парней до 25 лет могут призвать на службу

Призывников принудительно не могут мобилизовать

Мужчины до 25 лет в Украине не подлежат призыву на военную службу. Однако существуют исключения, при которых даже молодые граждане могут быть мобилизованы.

"Телеграф"рассказывает, кого к 25 годам могут призвать в апреле. Согласно закону о мобилизационной подготовке и мобилизации, призыву подлежат те, кто уже имеет статус военнообязанного.

Так, с 18 лет проходить военную службу в ВСУ могут:

мужчины, отслужившие в армии в мирное время;

выпускники военных кафедр или военных вузов, которые получили военно-учетную специальность;

люди, которые прошли альтернативную (невоенную) службу;

бывшие работники полиции, рядового состава МВД или Гостаможслужбы, уволенные со службы.

Наличие военно-учетной специальности или опыта службы в армии позволяет таким гражданам участвовать в мобилизационных мероприятиях, даже если им меньше 25 лет. Если же у мужчины нет военного опыта, его не могут мобилизовать.

Напомним, что некоторые категории украинцев могут быть мобилизованы только в случае их личного решения. Добровольно мобилизоваться могут:

женщины до 60 лет, если они пригодные по состоянию здоровья;

призывники в возрасте от 18 до 25 лет, ранее не участвовавшие в исполнении срочной службы — могут служить по контракту;

люди с инвалидностью;

те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Ранее "Телеграф" писал, что ребята в возрасте 18-24 лет могут заключить контракт на 1 миллион грн, из которых 200 тысяч грн выплачиваются сразу, остальные — в течение службы. Также по контракту предусмотрено ежемесячное денежное довольствие – до 120 тысяч грн. Однако граждане, которые решат вступить на военную службу, будут занимать исключительно боевые должности.