Обойти службу в ВСУ из-за веры. Венецианская комиссия выдвинула вердикт относительно призыва религиозных людей

Даже для самообороны страны отказник не может быть вынужден использовать оружие

В Украине нельзя заставлять людей носить или использовать оружие, если они отказываются от военной службы по религиозным убеждениям. Но Конституция утверждает об обязанности защищать страну.

Об этом сообщила Венецианская комиссия. Это произошло по запросу Конституционного Суда, который рассматривал дело адвентиста седьмого дня.

Венецианская комиссия, анализируя международное законодательство, пришла к выводу, что отказ от военной службы по убеждениям не может быть полностью исключен. Отказник не может быть вынужден использовать оружие, даже для самообороны страны.

Стоит отметить, что Конституция Украины, которая является самым высоким законом в нашей стране, утверждает об обязанности защищать страну.

Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом.

Конституция Украины также гарантирует право граждан на свободу совести и вероисповедания, а также предусматривает возможность замены военной службы альтернативной невоенной службой для лиц, чьи религиозные убеждения запрещают брать в руки оружие. Однако в условиях военного положения это не предусмотрено. Адвокат Юрий Айвазян отметил, что сейчас отказаться от мобилизации из-за религиозных взглядов невозможно.

В июле 2024 года Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного уголовного суда. Одним из вопросов оказался отказ от мобилизации из-за религии. Было установлено, что отказ от службы лицом, принадлежащим к религиозной организации, является уклонением от призыва по мобилизации.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли уволиться с ВСУ, если мобилизовали противоправно.