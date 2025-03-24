Как полиция разыскивает мужчин, которые уклоняются от мобилизации

Админпротокол составляется уже в ТЦК

Во время всеобщей мобилизации в Украине полиция активно сотрудничает с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), получая запросы на розыск лиц, которые уклоняются от призыва. Правоохранители устанавливают местонахождение таких людей и доставляют их в ближайший ТЦК для выяснения обстоятельств.

Начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Максим Ахрамеев в интервью Радио Свобода пояснил, что процесс розыска нарушителей регулируется постановлением Кабинета Министров.

После получения запроса от ТЦК правоохранители вносят информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку. Как только личность установлена, ее доставляют в ТЦК.

"После установления таких лиц мы доставляем – исключительно доставляем – в ближайший ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК согласно статье 210 КУоАП", — рассказал Ахрамеев.

Почему составляют админпротокол

Административный протокол оформляется непосредственно в ТЦК после установления обстоятельств неприбытия по повестке. В случае, если военнообязанный имеет уважительные причины неявки и может их доказать, административное дело закрывается. В противном случае нарушителя ждет штраф в соответствии с действующим законодательством.

Что грозит нарушителям воинского учета

Согласно статье 210 КУоАП, уклонение от мобилизации карается штрафом от 17 000 до 25 500 гривен. Однако, если нарушение носит систематический характер или военнообязанный проигнорировал мобилизационное распоряжение, наказание может быть более строгим — вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

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