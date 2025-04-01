Изменения с 1 апреля в ВВК: к чему готовиться мужчинам

Теперь мужчинам не нужно бежать в ТЦК с постановлением о годности или непригодности к службе после ВВК

С 1 апреля выводы о пригодности или непригодности от военно-врачебной комиссии (ВВК) будут оформляться исключительно онлайн, ведь начнет работать электронный кабинет ВВК.

О нововведениях с выводами в электронном формате от ВВК рассказала заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона "Единые новости", передает "Armyinform".

По ее словам, выводы от ВВК в электронном формате в медицинской информационной системе ВСУ поможет мужчинам не идти в ТЦК с постановлением о пригодности или не пригодности. Теперь информация в электронном виде будет отправлена сразу в реестр "Оберіг" (Ред. в укр. вар.) и будет отображаться в "Резерв+"(Ред. в укр. вар.).

"Сейчас есть абсолютно налаженное электронное взаимодействие между электронным кабинетом ВВК, "Оберігом" и "Резерв+". И вы увидите свой статус по медицинской части сразу в своем приложении "Резерв+". И не надо будет заниматься бумажками ", — пояснила Екатерина Черногоренко.

Документы, выданные мужчинам ранее, останутся действительными. А те, кто захочет получить решение ВВК на руки в электронном виде, сможет это сделать.

Черногоренко напомнила, что это уже вторая процедура, связанная с ВВК, которая была переведена в "онлайн" режим — до этого было электронное направление на ВВК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из мужчин не подлежит призыву на военную службу с апреля по болезни.