Взял интервью у Азарова и выступил против ТЦК: куда исчез ведущий Роман Кадемин

Кадемин уехал из Украины в 2022 году

Спортивный журналист и ведущий Роман Кадемин был достаточно популярен в Украине. Долгое время он работал на канале "Интер", а после начала полномасштабного вторжения исчез со всех радаров, как и Андрей Данилевич.

"Телеграф" расскажет о карьере журналиста, куда он исчез, и чем занимается сейчас.

Что известно о Романе Кадемине

Кадемин родился в 1979 году в Постдаме в Германии. Впоследствии семья перебралась в Мелитополь. Там Кадемин работал на местном телевидении, являясь ведущим детской программы. Впоследствии Роману предложили вести собственную спортивную программу.

Кадемин работал на ТВ в Мелитополе, фото из сети

Кадемин учился в Мелитопольском педагогическом университете, овладевая украинским языком и литературой. Затем он переехал в Киев, где пытался попасть на телевидение. В 2000 году получил предложение стать ведущим спортивной программы на "Интере" — "Интерспорт".

Роман Кадемин работал на "Интере", фото из сети

В 2007 году Кадемин перешел на канал "Киев", где руководил отделом спорта. Однако в 2014 году Роман снова вернулся на "Интер", где работал ведущим спортивных новостей.

В 2018 году Кадемин возглавил спортивный отдел на "Интере". Также Роман был ведущим проекта "Большой бокс", который пользовался популярностью в Украине. Кроме того, он вел программу "Роман с Ольгой", в которой работал с Ольгой Фреймут.

Кадемин вел программу с Фреймут, фото "Интера"

Где сейчас Роман Кадемин

Ведущий уехал из Украины за границу в марте 2022 года. Роман объяснял, что его сняли с военного учета из-за проблем со здоровьем. Одно время Кадемин с женой жили в Литве, куда их пригласили знакомые.

Кадемин продолжал работать в компании Megogo, однако отдаленно. Там он занимал должность генерального продюсера спортивного направления. В августе 2022 года Роман был уволен из компании. Так ведущий создал собственный Youtube-канал The game, где рассказывает о разных спортивных событиях Украины и мира. Также он переехал в Германию.

На вопрос, почему не приобщился к защите страны, Роман ответил, что никому ничего не должен: "Наверное, к счастью, но я в своей жизни никому ничего не должен. И, как оказалось, я такой не один". К видео он приобщил нарезку из интервью на то время кандидата в президенты Владимира Зеленского, где он говорит: "Я вам ничего не должен". Это был ответ Зеленского на вопрос о его бизнесе в России.

Кадемин живет в Германии

Кадемин высказался, что Украину может ожидать гражданская война. В то же время, он четко не осуждал Россию за ее вторжение в Украину и не освещал преступления оккупантов в Украине.

"Когда война закончится, многие люди, кто-то вернется, кто-то не веранется в Украину. Допустим, кто-то не вернулся, да, и вот что их ждет в Украине после войны, после разрухи? Их ждет междоусобица, что это дальше — гражданская война? Будут выяснять: где ты был, а где я был, а что ты сделал, а что я сделал", — добавил Кадемин.

Кадемин также говорил, что не видит смысла идти на фронт из-за коррупции в стране. Также он считает несправедливым, что чиновники с семьями находятся за границей. Такие же месседжи распространяет в Украине через разные каналы страна-агрессора, чтобы демотивировать украинцев.

"Вернуться в Украину, пойти на фронт и, вероятнее всего, погибнуть. Воевать за что? Зная, насколько Украина погрязла в коррупции, зная, что дети, жены, семьи, руководителей государства, чиновников средней руки давно находятся за границей. Дети призывного возраста находятся за границей. Воевать за то, что кто-то может выехать?", — сказал Роман.

Кадемин не собирается возвращаться в Украину

Впоследствии бывший ведущий окончательно занял пророссийскую позицию и стал распространять пропаганду в своих соцсетях. Он записывал интервью с экс-премьер-министром Николаем Азаровым, который рассказывал о "госперевороте" и "Украине-марионетке США". К тому же он общался с послом России в Германии Сергеем Нечаевым.

Кадемин взял интервью у Азарова, скриншот с видео

Позже Кадемин посетил митинг против ТЦК в Берлине. Он назывался "за права украинских мужчин". Также протестующие критиковали президента Украины Владимира Зеленского.

Кадемин выходил на протест против ТЦК

Кроме того, в Берлине Кадемин рассказывает о важности празднования Дня победы, который, по его словам, все пытаются стереть из памяти. На самом же деле, Россия чуть не канонизирует День победы, чтобы продолжить свою агрессивную войну против Украины и милитаризовать общество. Сейчас Кадемин продолжает проживать в Германии и занимается распространением кремлевской пропаганды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда пропал бывший ведущий "Интера" Андрей Доманский. Он периодически распространял российские нарративы.