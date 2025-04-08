Познакомились в поезде до Москвы: что известно о муже скандальной конгрессвумен Виктории Спартц
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Спартц состоит в браке более 25 лет
Конгрессвумен украинского происхождения от Республиканской партии Виктория Спартц отметилась скандальными заявлениями. Несмотря на то, что 20 лет прожила в Украине, она заявила, что украинцы "должны уступить" свои территории России, а Зеленский — уйти с поста президента. В то же время муж политика не является публичной личностью.
"Телеграф" расскажет, как Виктория познакомилась со своим будущим мужем и что о нем известно.
Что известно о муже Виктории Спартц
Виктория проходила обучающую практику в Польше и, возвращаясь домой, решила посетить тетю в Москву. В вагоне-ресторане поезда двое американцев не могли сделать заказ, поскольку работники не владели английским языком. Виктория пришла на помощь, и так она познакомилась с Джейсоном.
С этого времени американец прилетал из США в Украину ежемесячно. Также Джейсон был на ее выпускном в Киевском экономическом университете, который Виктория завершила с отличием. Затем американец пригласил Спартц в США, где она познакомилась с его родителями.
В 2000 году Виктория переехала в США и вышла замуж. Свадьба состоялась у Ниагарского водопада. Джейсон происходит из богатой семьи, которая занимается фермерством. Так Спартц приобщилась к семейному делу мужа.
У супругов появились две дочери — Анна-Лилиана и Виктория-Ингрид. Виктория научила девушек украинскому языку и традициям. Также через некоторое время в США переехали родители Спартц и младшая сестра с мужем.
В 2006 году Виктория получила американское гражданство и образование бухгалтера в университете Индианы и некоторое время там преподавала. Спартц занимала разные должности в государственных органах, в том числе и чиновника по финансам службы прокурора Индианы.
Позже Виктория начала заниматься политикой. Ей удалось стать первой этнической украинкой в Конгрессе США. До полномасштабного вторжения Спартц каждый год приезжала с мужем и детьми в Украину. В частности, посещала бабушку с дедушкой в родной Носовке Черниговской области.
В общем муж Спартц ведет непубличный образ жизни. В то же время иногда он появляется с Викторией на публике. На ее странице в инстаграме можно увидеть несколько фотографий с Джейсоном и детьми.
Что говорит Спартц об Украине
- Спартц одной из первых политиков в США заговорила о военных преступлениях России в Украине и назвала действия россиян "сумасшедшим геноцидом украинского народа". Бабушка Виктории находилась на Черниговщине во время вторжения страны-оккупанта. Ее дом был поврежден из-за российской бомбардировки.
- Спартц одной из первых официальных лиц США посетила Украину после начала полномасштабного вторжения. В общей сложности она 6 раз приезжала в Украину. Виктория побывала в прифронтовых зонах, Львове, Буче, Киеве и Одессе.
- Виктория принимала участие в церемонии подписания Закона о ленд-лизе для защиты демократии Украиной. Также она обращалась в администрацию президента США Джо Байдена, чтобы предоставить Украине ракетные системы GMLRS и ATACMS.
- Однако позже Спартц изменила свою позицию. Она голосовала против выделения 12 миллиардов долларов для Украины и не поддерживала законопроект о выделении военной помощи на сумму 60 миллиардов долларов.
- Спартц призвала украинскую власть снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Также она критиковала президента Владимира Зеленского за то, что он, по ее мнению, "не подготовил страну к войне".
Ранее "Телеграф" рассказывал, за что в США освистали Викторию Спартц. Ее ответ не понравился собравшимся.