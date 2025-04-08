Познакомились в поезде до Москвы: что известно о муже скандальной конгрессвумен Виктории Спартц

Спартц состоит в браке более 25 лет

Конгрессвумен украинского происхождения от Республиканской партии Виктория Спартц отметилась скандальными заявлениями. Несмотря на то, что 20 лет прожила в Украине, она заявила, что украинцы "должны уступить" свои территории России, а Зеленский — уйти с поста президента. В то же время муж политика не является публичной личностью.

"Телеграф" расскажет, как Виктория познакомилась со своим будущим мужем и что о нем известно.

Что известно о муже Виктории Спартц

Виктория проходила обучающую практику в Польше и, возвращаясь домой, решила посетить тетю в Москву. В вагоне-ресторане поезда двое американцев не могли сделать заказ, поскольку работники не владели английским языком. Виктория пришла на помощь, и так она познакомилась с Джейсоном.

Виктория Спартц с мужем Джейсоном, фото Снежаны Божок

С этого времени американец прилетал из США в Украину ежемесячно. Также Джейсон был на ее выпускном в Киевском экономическом университете, который Виктория завершила с отличием. Затем американец пригласил Спартц в США, где она познакомилась с его родителями.

В 2000 году Виктория переехала в США и вышла замуж. Свадьба состоялась у Ниагарского водопада. Джейсон происходит из богатой семьи, которая занимается фермерством. Так Спартц приобщилась к семейному делу мужа.

Спартц занималась вместе с мужем его фермерским бизнесом, фото из ее соцсетей

У супругов появились две дочери — Анна-Лилиана и Виктория-Ингрид. Виктория научила девушек украинскому языку и традициям. Также через некоторое время в США переехали родители Спартц и младшая сестра с мужем.

У Спартц есть две дочери, фото из ее соцсетей

В 2006 году Виктория получила американское гражданство и образование бухгалтера в университете Индианы и некоторое время там преподавала. Спартц занимала разные должности в государственных органах, в том числе и чиновника по финансам службы прокурора Индианы.

Позже Виктория начала заниматься политикой. Ей удалось стать первой этнической украинкой в Конгрессе США. До полномасштабного вторжения Спартц каждый год приезжала с мужем и детьми в Украину. В частности, посещала бабушку с дедушкой в родной Носовке Черниговской области.

Спартц стала первой украинкой в Конгрессе США, фото из ее соцсетей

В общем муж Спартц ведет непубличный образ жизни. В то же время иногда он появляется с Викторией на публике. На ее странице в инстаграме можно увидеть несколько фотографий с Джейсоном и детьми.

Спартц с семьей, фото из ее соцсетей

Спартц с мужем и детьми, фото из ее соцсетей

Что говорит Спартц об Украине

Спартц одной из первых политиков в США заговорила о военных преступлениях России в Украине и назвала действия россиян "сумасшедшим геноцидом украинского народа". Бабушка Виктории находилась на Черниговщине во время вторжения страны-оккупанта. Ее дом был поврежден из-за российской бомбардировки.

Спартц одной из первых официальных лиц США посетила Украину после начала полномасштабного вторжения. В общей сложности она 6 раз приезжала в Украину. Виктория побывала в прифронтовых зонах, Львове, Буче, Киеве и Одессе.

Виктория принимала участие в церемонии подписания Закона о ленд-лизе для защиты демократии Украиной. Также она обращалась в администрацию президента США Джо Байдена, чтобы предоставить Украине ракетные системы GMLRS и ATACMS.

Однако позже Спартц изменила свою позицию. Она голосовала против выделения 12 миллиардов долларов для Украины и не поддерживала законопроект о выделении военной помощи на сумму 60 миллиардов долларов.

Спартц призвала украинскую власть снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Также она критиковала президента Владимира Зеленского за то, что он, по ее мнению, "не подготовил страну к войне".

Ранее "Телеграф" рассказывал, за что в США освистали Викторию Спартц. Ее ответ не понравился собравшимся.