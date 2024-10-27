Называл Украину и Россию "братьями": куда исчез ведущий Андрей Данилевич

Мужчина ушел с телевидения и начал свой проект

Полномасштабное вторжение повлияло на жизнь каждого украинца, и известные телеведущие не исключение. Многие из них ушли с телевидения или вовсе уехали из Украины. К примеру, Андрей Данилевич, который ранее был лицом популярной телепрограммы "Касается каждого".

"Телеграф" расскажет больше о карьере Андрей Данилевича, и где он находится сейчас.

Что известно об Андрее Данилевиче

Будущий телеведущий родился в Житомире в 1979 году. Получал профессию инженера по автоматизации в местном вузе. В юности также активно занимался спортом – плаванием и триатлоном, к тому же был кандидатом в мастера спорта.

Карьеру журналиста начал с житомирского телевидения, а затем перебрался в Киев. Одно время работал на каналах "К1" и "1+1", а в 2007 году перешел на "Интер", где стал лицом предвечернего выпуска новостей. Позже начал работать ведущим программы "Подробности недели" и спецвыпусков "Свободы на "Интере"".

Тогда Данилевич некоторое время стал ведущим канала "Украина", но в 2014 году вернулся на "Интер" в "Подробности недели". В этой программе он называл активистов Евромайдана "радикально настроенными демонстрантами", которые напали на "милицейскую границу" на улице Грушевского. Подобные тезисы подогревали российскую пропаганду в Украине.

Фото из сети

К тому же однажды в эфир был приглашен пресс-секретарь МВД Сергей Бурлаков. Он рассказывал, что непонятно, кто руководит Майданом и оправдывал действия милиции, заявив, что у нее есть право на агрессивные методы. В то же время добавил, что надеется, что этого не произойдет, хотя уже тогда милицейские бросали в майдановцев гранаты и использовать слезоточивый газ.

"Милиция имеет право использовать силу и закон о милиции, статья 4 14, это регламентирует. В том числе и применение свето-шумовых гранат, и дубинки, и слезоточивого газа, и даже водометов", — сказал Бурлаков.

Поэтому Данилевич был одним из тех, кого внесли на Доску позора лживых журналистов за "искажение и умолчание во время освещения протестов в Украине".

Также Данилевич вел социальное ток-шоу "Касается каждого", благодаря которому и стал широко узнаваемым. В программе речь шла о сложных жизненных историях, которые разбирали в студии эксперты, а также общались с героями.

Ток-шоу нередко критиковали за неосторожное освещение чувствительных тем, а Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и "Детектор медиа" подавали жалобы на отдельные выпуски.

Фото из инстаграма Андрея Данилевича

Также мужчина вел программы "Самый умный", "Круче всех" и "Место встречи" на "Интере".

Где сейчас Андрей Данилевич

В начале марта 2022 Андрей Данилевич вместе с женой и тремя детьми выехали в Польшу. Основанием стало то, что телеведущий — многодетный отец.

В своем посте в начале полномасштабной войны мужчина написал, что слово "мир" пишется одинаково, как на украинском и русском. Он сделал неоднозначное заявление, что тот, кто знает слово "брат", не пойдет убивать, а также, что у украинцев и россиян много общего. Это напоминает тезисы русской пропаганды о "братских народах".

Впоследствии он начал участвовать в русскоязычном марафоне " FreeДом", который транслировали в общем телемарафоне. Создатели отметили, что его цель — рассказывать правду о войне для русскоязычной аудитории со всего мира.

Фото из инстаграма Андрея Данилевича

Контент производили на польском телевидении в Варшаве, но впоследствии предложили команде перебраться в Киев и продолжить уже из студии "Интера". Данилевич сказал, что вернется, если возобновят ток-шоу "Касается каждого", которое во время войны перестали транслировать. Однако новое руководство канала отказалось продолжать программу. Поэтому Данилевич уволился из "Интера" в январе 2024 года.

Фото из инстаграма Андрея Данилевича

Мужчина рассказывал, что сейчас он живет на две страны: Украину и Великобританию. В последней — живет брат жены Данилевича, поэтому они смогли сделать себе визы как семья. А на родине у Андрея остались родители, которых он периодически навещает.

Фото с инстаграма Андрея Данилевича

В то же время Данилевич создал собственный проект "Люди", который выпускает на Youtube-канале. В нем рассказываются истории людей, перебравшихся за границу из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда пропал другой ведущий "Интера" Роман Кадемин. Он вел немало разных программ, но после начала войны исчез из публичного пространства.