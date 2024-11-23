Известный украинский комментатор засветился в Берлине на митинге против ТЦК (видео)

Комментатор сбежал из страны и теперь транслирует из Германии нарративы Кремля

Украинский спортивный журналист Роман Кадемин, который получил популярность благодаря своей работе на телеканале "Интер", оказался на митинге "за права украинских мужчин" в Берлине (Германия). К слову, комментатор сбежал из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщила украинская журналистка Ольга Булковская на YouTube-канале "Брехунець". Кадемин делал репортаж с места событий.

17 ноября на митинге в центре Берлина собралось несколько мужчин, которые в открытую транслировали нарративы Кремля. Также митингующие критиковали президента Украины Владимира Зеленского.

Кадемин разместил свой репортаж на своей странице в Tik Tok.

Напомним, Кадемин после побега из Украины заявил о коррупции в Украине и добавил, что не собирается воевать, ведь "никому ничего не должен". Более того, экс-телеведущий прогнозирует в Украине гражданскую войну.

Ранее волейболисты "Решетиловки" Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак рассказали, почему сбежали из Украины. Игроки не вернулись в страну после волейбольного матча Кубка Вызова против "Менена" в Бельгии.