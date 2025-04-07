На него подавал в суд Зеленский: где сейчас экс-участник Автомайдана Сергей Поярков

Активист Майдана имел свою программу на украинском телевидении

Художник Сергей Поярков был одним из лидеров Автомайдана, как и Дмитрий Булатов. Также он некоторое время работал телеведущим. В последнее время о нем нет новостей.

"Телеграф" расскажет, какой является деятельность художника и активиста, и куда он исчез из информационного пространства.

Что известно о Сергее Пояркове

Поярков появился на свет в Черниговской области в 1965 году. Учился в художественно-промышленном техникуме в Киеве. Также получал образование в полиграфическом институте имени Ивана Федорова. А для того, чтобы овладеть графикой, Сергей на протяжении 5 лет учился в Украинской академии искусств.

В течение 2 лет Поярков создавал иллюстрации для журналов "Огонек", "Юность", газет "Собеседник", "Комсомольское знамя". Также он работал над иллюстрациями для книг киевских издательств и за границу.

Поярков работал иллюстратором, фото "Бульвар Гордона"

Параллельно Поярков участвовал в разных конкурсах. Он занял 2-е место на 54th World Con.96 Art Show в Лос-Анджелесе и получил приз Best in Show в 1998 году. Сергей показывал свои работы на групповой выставке на Бродвее в Нью-Йорке, Сан-Диего и Атланте.

В 2000 году Поярков устроил персональную выставку в Национальном художественном музее Украины в Киеве и в Музее западного и восточного искусства в Одессе.

Художник часто появлялся в разных телевизионных проектах и на светских мероприятиях. Поярков был одним из организаторов Автомайдана. В 2014 году Сергей пытался попасть в парламент, но не прошел. Позже художник заявил, что на Майдане, кроме героев, отдавших жизнь за Украину, была "группа гнид и противных крыс".

Сергей Поярков был организатором Автомайдана, фото "Эспрессо TV"

Активист высказался, что были те, кто на волне патриотизма хотел попасть к власти. Он отметил, что некоторые люди ездили к тогдашнему президенту Януковичу, чтобы договориться о должностях.

"Довольно большое количество тех, кто прыгал по сцене с криками "Слава Украине!, пришли туда для того, чтобы продать Януковичу компании и получить возможность бежать из страны, сдать Крым и сесть на схемы разграбления родины", — сказал он.

Поярков критиковал политиков, фото из сети

Одним из таких Поярков считал политика Арсения Яценюка, который впоследствии стал премьер-министром Украины: "Эта с*ка — уж извините мою ветеринарную терминологию, (ну не похож он на кобеля, блин!) — возглавила систему коррупции, которая осталась в наследство от "ригов".

После Евромайдана Поярков был помощником-консультантом нардепа Дмитрия Яроша. Кроме того, он был ведущим телепроекта "Поярков NEWS" на канале "Прямой", где иронизировал над общественно-политическими событиями, а также критиковал многих политиков.

Например, нардепа "ЕС" Алексея Гончаренко он обвинял в подхалимстве "Партии Регионов" и любви к Януковичу.

"Он так самозабвенно, до щенячьего визга, любил все, что торчит у Януковича наружу и готов был публично отдаться всей его партии, что стал не символом верности, а символом безбашенной любви к хозяину <…> Никаких сомнений, что, окажись ж*па Путина на территории Украины, первым зализывающим стал бы именно депутат Гончаренко", — говорил Поярков.

Доставалось и лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"У меня есть симпатия к Юлии Владимировне. Например, как мастерски она умеет развести бабушек. Но она не понимает, что в Донецке от ее имени должен говорить один человек, а во Львове – другой. Рядом с ней нет людей, которые могли бы уберечь ее от глупостей", — говорил он.

Косвенно он критиковал и пятого президента Петра Порошенко, хотя и делал он это уже после выборов 2019-го.

"Каждая власть приходит, и бюджет разворовывается. Что при Кучме, что при Кравчуке – при всех. И при Порошенко, и при Зеленском, и при Ющенко. У нас постсоветская система. Каждая власть, которая рассказывает нам о том, что нужно быть честными – являются частями этой системы", — признавался Поярков.

Где сейчас Сергей Поярков

В 2019 году Поярков в авторской программе "Поярков NEWS" назвал президента Украины Владимира Зеленского "невоспитанным зеленым чмом", которого нужно "воспитывать". После этого Национальный совет по телевидению и радиовещанию провел проверку канала "из-за оскорблений чести и достоинства президента". За такое высказывание Зеленский подал в суд на Пояркова.

Позже СБУ объявила подозрение ведущему об угрозах убийства президента, поэтому против Пояркова возбудили уголовное дело. Впоследствии его отпустили под личное обязательство. По этому делу состоялось как минимум 6 заседаний, но не допросили ни Пояркова, ни Зеленского.

Впоследствии Поярков нарисовал на собственном заборе надпись "Зеля — х#йло". Это был его способ поддержать главу черниговского "Нацкорпуса" Александра Тарнавского. Его обвинили в хулиганстве за такую же надпись.

Поярков писал нецензурные слова на заборе, фото из сети

Летом 2024 Пояркову провели коронографию — исследование, в ходе которого оценивают состояние коронарных артерий. Вмешательство проводили в Институте сердца в Киеве.

Поярковую делали операцию, фото с его фейсбук-страницы

Сейчас художник ведет свой YouTube-канал, на котором анализирует общественно-политическую ситуацию в Украине и мире. Также он резко высказывается против действующей украинской власти. Параллельно бывший активист Автомайдана принимает участие в разных Youtube-программах. Он продолжает жить в Украине в своем доме под Киевом.

Поярков продолжает критиковать украинскую власть, скриншот с видео

Так выглядит сейчас Поярков, скриншот с видео

Поярков ведет свой канал на Youtube, скриншот с видео

Ранее "Телеграф" писал, где сейчас скандальна судья Оксана Царевич. Она судила участников Автомайдана.