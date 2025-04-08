Будете удивлены: почему больше всего ромов живет на Закарпатье

Ромы живут в отдельных поселениях, в которых сохраняют свою идентичность

Сегодня, 8 апреля, в мире — Международный день ромов. Это одно из крупнейших национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. У ромов есть свой язык, культура и традиции, которые они сохраняют в своем сообществе. Недавно мы рассказывали о форуме, на котором обсуждали проблемы ромов.

"Телеграф" расскажет о сообществе ромов, и где их больше всего проживает на территории Украины.

Что известно о ромах

Международный день ромов был основан 8 апреля 1971 года. Это произошло во время первого Всемирного ромского конгресса в Лондоне. Представители этой этнической группы решили отстаивать свои права. Тогда утвердили ромское знамя, гимн и день ромского народа.

Ромы в древности, фото Getty Images

Ромы — это этническая группа с индоарийским происхождением, не имеющая собственного государства. Потому они живут в Европе, Америке, Азии и Африке. Всего в разных странах мира насчитывается около 10-12 миллионов человек. Основными причинами миграции ромов считаются войны и економические проблемы.

Впервые на территории Украины ромов вспоминают в XV веке. Их воспринимали неоднозначно из-за кочевого образа жизни и обвиняли в воровстве. Ромы постоянно меняли свое место жительства, поскольку предлагали свои услуги: музыку, кузнечное дело и гадание. Также у них не было права на землю, потому они не могли построить себе жилье.

Где живет больше всего ромов в Украине

По оценкам общественных организаций, сейчас в Украине живет около 400 тысяч ромов. Многие не регистрируются в государственных органах, поэтому невозможно назвать точную цифру. Больше ромов живет на Закарпатье, в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

В Украине живет много ромов, фото Getty Images

Самая большая община ромов сформировалась на Закарпатье: учитывая перепись 2001 года, там проживало 14 тысяч ромов. А сейчас в регионе по неофициальным данным может проживать от 40 до 80 тысяч ромов.

Дело в том, что Закарпатье имеет общую границу с Венгрией, Словакией и Румынией. Из этих стран представители этногруппы переехали в Украину. Они населяли этот регион еще в Средневековье. Многие ромы владеют венгерским языком, и это способствовало тому, что они начали здесь оседать.

Ромы заселили Закарпатье, фото Reporters

Представители этой этногруппы преимущественно живут в таборах или в отдельных поселениях. Например, в Мукачево, Ужгороде, Берегово. Таким образом, они сохраняют собственную культуру, язык и традиции. Они сформировали отдельное сообщество с определенными правилами и "баронами", которые считаются главными в их этногруппе.

А вот на Донбасс и в Одесскую область ромы начали мигрировать несколько позже. Они переезжали в индустриальные города в XIX-XX веках. В частности, в Одесской области ромы занимались портовой торговлей.

В Украине проживает около 400 тысяч ромов, фото Олега Григорьева

Заметим, что называть "цыганами" ромов считается некорректно. Это может ассоциироваться с определенными стереотипами относительно ромов или демонстрировать пренебрежительное отношение. Поэтому стоит говорить именно "ромы", а не "цыгане".

Ранее "Телеграф" писал, как ромы обустроили себе лагерь прямо на Львовском вокзале. Они ночевали на перроне.