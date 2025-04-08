Имел сложную операцию на сердце и впал в кому: где похоронен известный боксер Вячеслав Узелков
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Жизнь спортсмена оборвалась в 45 лет
Сегодня, 8 апреля, известный украинский боксер Вячеслав Узелков мог бы отмечать 46-й день рождения. Однако в ноябре 2024 года спортсмен внезапно умер, предварительно у него была операция на сердце.
"Телеграф" расскажет о карьере экс-чемпиона по версии IBO в полутяжелом весе, последние годы его жизни и где похоронили боксера.
Что известно о Вячеславе Узелкове
Будущий спортсмен родился в 1979 году в Виннице. Он начал заниматься боксом с детства и участвовал в боях. В 1997 украинец победил на чемпионате Европы среди юниоров в Англии. Также он занял 2-е место на Кубке мира 1998 года в Китае и 3-е место на Всемирных Играх военнослужащих в Хорватии.
Учился на физкультурном факультете Винницкого педагогического университета и в Международной академии управления персоналом.
В профессиональном боксе Узелков дебютировал в 2004 году. В течение 10 лет он принял участие в 34 боях, из которых 30 выиграл (19 из них — досрочно). Во время карьеры получил титулы чемпиона WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе.
В 33 года Узелков пережил инсульт, но продолжил выходить на ринг. Последний бой провел с сербом Геардом Аетовичем, но проиграл. В 2014 году Вячеслав завершил карьеру боксера.
Спортсмен принимал участие в разных телепрограммах: "Танцюю для тебе", "Битва українських міст", "Битва націй", "Останній герой". В 2014-2015 годах Узелков был членом жюри в программе "Україна має талант", а также тренером в проекте "Зважені та щасливі".
Кроме этого, боксер более 20 лет состоял в браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской. У них появилось двое детей – Роберт и Оливия.
Могила Вячеслава Узелкова
В 2024 году спортсмену провели сложную операцию в Киевском институте сердца. Он написал, что получил "новое сердце".
"Я вышел из наркоза, я с новым сердцем, завтра у меня день рождения. Вот такой подарок я получил от врачей Киевского института сердца", — отмечал Вячеслав.
После этого Вячеслав проходил реабилитацию после операции. Впоследствии он вернулся к физическим нагрузкам в спортзале.
В ноябре 2024 года Узелков скончался. Ему было 45 лет. Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала, что боксер неделю провел в коме. Несколько раз у него останавливалось сердце, но медикам удавалось возобновлять его работу. Также Шатерникова отметила, что у боксера было много тромбов на сердце.
Узелкова похоронили в родной Виннице. Ему установили деревянный крест и принесли много живых цветов. Пока памятника на могиле нет, ведь с момента похорон прошло всего 5 месяцев.
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