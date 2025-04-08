Имел сложную операцию на сердце и впал в кому: где похоронен известный боксер Вячеслав Узелков

Жизнь спортсмена оборвалась в 45 лет

Сегодня, 8 апреля, известный украинский боксер Вячеслав Узелков мог бы отмечать 46-й день рождения. Однако в ноябре 2024 года спортсмен внезапно умер, предварительно у него была операция на сердце.

"Телеграф" расскажет о карьере экс-чемпиона по версии IBO в полутяжелом весе, последние годы его жизни и где похоронили боксера.

Что известно о Вячеславе Узелкове

Будущий спортсмен родился в 1979 году в Виннице. Он начал заниматься боксом с детства и участвовал в боях. В 1997 украинец победил на чемпионате Европы среди юниоров в Англии. Также он занял 2-е место на Кубке мира 1998 года в Китае и 3-е место на Всемирных Играх военнослужащих в Хорватии.

Учился на физкультурном факультете Винницкого педагогического университета и в Международной академии управления персоналом.

Узелков начал профессиональную карьеру в 2004 году.

В профессиональном боксе Узелков дебютировал в 2004 году. В течение 10 лет он принял участие в 34 боях, из которых 30 выиграл (19 из них — досрочно). Во время карьеры получил титулы чемпиона WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе.

В 33 года Узелков пережил инсульт, но продолжил выходить на ринг. Последний бой провел с сербом Геардом Аетовичем, но проиграл. В 2014 году Вячеслав завершил карьеру боксера.

Вячеслав Узелков в 2014 году, фото из сети

Спортсмен принимал участие в разных телепрограммах: "Танцюю для тебе", "Битва українських міст", "Битва націй", "Останній герой". В 2014-2015 годах Узелков был членом жюри в программе "Україна має талант", а также тренером в проекте "Зважені та щасливі".

Узелков был тренером у "Зважених і щасливих" с женой Мариной, фото "Медианяня"

Кроме этого, боксер более 20 лет состоял в браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской. У них появилось двое детей – Роберт и Оливия.

Узелков с экс-женой Мариной и детьми, фото из сети

Могила Вячеслава Узелкова

В 2024 году спортсмену провели сложную операцию в Киевском институте сердца. Он написал, что получил "новое сердце".

"Я вышел из наркоза, я с новым сердцем, завтра у меня день рождения. Вот такой подарок я получил от врачей Киевского института сердца", — отмечал Вячеслав.

Узелков пережил операцию на сердце, фото с его инстаграм-страницы

После этого Вячеслав проходил реабилитацию после операции. Впоследствии он вернулся к физическим нагрузкам в спортзале.

В ноябре 2024 года Узелков скончался. Ему было 45 лет. Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала, что боксер неделю провел в коме. Несколько раз у него останавливалось сердце, но медикам удавалось возобновлять его работу. Также Шатерникова отметила, что у боксера было много тромбов на сердце.

Узелкова похоронили в родной Виннице. Ему установили деревянный крест и принесли много живых цветов. Пока памятника на могиле нет, ведь с момента похорон прошло всего 5 месяцев.

Узелкова похоронили в Виннице, фото из сети

Узелкову принесли много цветов, фото из сети

Узелкову установили деревянный крест, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой памятник установили отцу Святослава Вакарчука. На нем можно увидеть особый символ.