Киркоров похвастался часами с российским символом, но опозорился

Последователь кремлевского режима показал подделку известного бренда

Недавно похоронивший отца певец-путинист Филипп Киркоров похвастался часами с изображением российской статуи "Родина-мать" якобы элитного бренда Rolex. Однако оказалось, что поддерживающий войну артист показал подделку.

В сети появился ролик, где Киркоров рассказывает, что всемирно-известный бренд Rolex выпустил коллаборацию, посвященную Дню победы. Он отметил, что это лимитированная коллекция часов, на которых изображена статуя "Родина-мать" из страны-оккупанта. На видео путинист показал коробки, в которых он получил часы. На них также была воспроизведена российская "Родина-мать".

Киркоров хвастается якобы часами Rolex

Кроме этого, на коробках можно увидеть надпись "80 — победа", очевидно, к 80-летию победы СССР над нацистской Германией. А внутри — георгиевские ленты, которые считаются одним из символов российских окупантов. Похоже, в России активизировалось "победобесие" — культ войны и распространение идеи поклонения кремлевскому режиму.

Однако на сайте Rolex нет информации о каких-либо коллаборациях со страной-агрессором по поводу выпуска часов. Их можно увидеть на сайте проекта XLAB Watches, который позиционирует себя "престижным ателье" в Лондоне. Однако стоимость часов с символом страны убийц не указана.

Часы с символами "победобесия", скриншот с сайта

На сайте отмечается, что компания производит часы для "особых клиентов". Примечательно, что домен сайта зарегистрировала российская компания Per.py в апреле 2024 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Филиппа Киркорова обвинили в "дьявольском" соглашении. В этом заметили "украинский след".