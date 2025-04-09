Взяв інтерв’ю в Азарова і виступив проти ТЦК: куди зник ведучий Роман Кадємін

Кадємін виїхав з України у 2022 році

Спортивний журналіст і ведучий Роман Кадємін був доволі популярним в Україні. Тривалий час він працював на каналі "Інтер", а після початку повномасштабного вторгнення зник з усіх радарів, як і Андрій Данілевич.

"Телеграф" розповість про кар'єру журналіста, куди він зник і чим займається зараз.

Що відомо про Романа Кадєміна

Кадємін народився у 1979 році у Постдамі, що у Німеччині. Згодом родина перебралась до Мелітополя. Там Кадємін працював на місцевому телебаченні, будучи ведучим дитячої програми. Згодом Роману запропонували вести власну спортивну програму.

Кадємін працював на ТБ у Мелітополі, фото з мережі

Кадємін навчався у Мелітопольському педагогічному університеті, опановуючи українську мову та літературу. Згодом він переїхав до Києва, де намагався потрапити на телебачення. У 2000 році отримав пропозицію стати ведучим спортивної програми на "Інтері" — "Інтерспорт".

Роман Кадємін працював на "Інтері", фото з мережі

У 2007 році Кадємін перейшов на канал "Київ", де керував відділом спорту. Однак у 2014 році Роман знову повернувся на "Інтер", де працював ведучим спортивних новин.

У 2018 році Кадємін очолив спортивний відділ на "Інтері". Також Роман був ведучим проєкту "Великий бокс", який мав популярність в Україні. Окрім цього, він вів програму "Роман з Ольгою", в якій працював з Ольгою Фреймут.

Кадємін вів програму з Фреймут, фото "Інтера"

Де зараз Роман Кадємін

Ведучий виїхав з України за кордон у березні 2022 року. Роман пояснював, що його зняли з військового обліку через проблеми зі здоров'ям. Певний час Роман з дружиною жили в Литві, куди їх запросили знайомі.

Кадємін продовжував працювати у компанії Megogo, однак віддалено. Там він обіймав посаду генерального продюсера спортивного напрямку. У серпні 2022 року Романа звільнили з компанії. Так ведучий створив власний Youtube-канал The game, де розповідає про різні спортивні події України та світу. Також він переїхав до Німеччини.

На запитання, чому не долучився до захисту країни Роман відповів, що нікому нічого не повинен: "Напевно, на щастя, але я у своєму житті нікому нічого не винен. І, як виявилося, я такий не один". До відео він долучив нарізку з інтерв'ю на той час кандидата в президенти Володимира Зеленського, де він каже: "Я вам нічого не винен". Це було відповіддю Зеленського на питання про його бізнес у Росії.

Кадємін живе в Німеччині

Кадємін висловився, що Україну може чекати громадянська війна. Натомість він чітко не засуджував Росію за її вторгнення в Україну та не висвітлював злочини окупантів в Україні.

"Коли війна закінчиться, багато людей, хтось повернеться, хтось не повернеться в Україну. Припустімо, хтось не повернувся, так, і ось що їх чекає в Україні після війни, після розрухи? Їх чекає міжусобиця, що це далі — громадянська війна? Будуть з'ясовувати: де ти був, а де я був, а що ти зробив, а що я зробив", — додав Кадємін.

Кадємін також казав, що не бачить сенсу йти на фронт через корупцію в країні. Також він вважає несправедливим, що чиновники з родинами перебувають за кордоном. Такі ж меседжі поширює в Україні через різні канали країна-агресорка, аби демотивувати українців.

"Повернутися в Україну, піти на фронт і, найімовірніше, загинути. Воювати за що? Знаючи, наскільки Україна загрузла в корупції, знаючи, що діти, дружини, сім'ї, керівників держави, чиновників середньої руки давно перебувають за кордоном. Діти призовного віку перебувають за кордоном. Воювати за те, що хтось може виїхати спокійно, а хтось взагалі не має цієї можливості?", — казав він.

Кадємін не збирається повертатися в Україну

Згодом колишній ведучий остаточно зайняв проросійську позицію й почав поширювати пропаганду у своїй соцмережах. Він записував інтерв'ю з експрем'єр-міністром Миколою Азаровим, який розповідав про "держпереворот" і "Україну-маріонетку США". До того ж він спілкувався з послом Росії в Німеччині Сергієм Нечаєвим.

Кадємін взяв інтерв'ю в Азарова, скриншот з відео

Пізніше Кадємін відвідав мітинг проти ТЦК у Берліні. Він називався "за права українських чоловіків". Також протестувальники критикували президента України Володимира Зеленського.

Кадємін виходив на протест проти ТЦК

Окрім цього, у Берліні Кадємін розповідає про важливість святкування "Дня победы", який, за його словами, всі намагаються стерти з пам'яті. Насправді ж Росія ледь не канонізує День перемоги, аби продовжити свою агресивну війну проти України та мілітаризовувати суспільство. Тож зараз Кадємін продовжує мешкати в Німеччині та займається поширенням кремлівської пропаганди.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник колишній ведучий "Інтера" Андрій Доманський. Він періодично поширював проросійські наративи.