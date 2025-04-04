С бассейном, игровой площадкой и декоративными озерами: как выглядит имение дочери Тимошенко под Киевом

Дочь политика жила в элитном коттеджном городке под Киевом

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко имеет единственную дочь — Евгению, которая занимается бизнесом и социальными проектами. Она была дважды замужем и имеет троих детей. Дочь известной нардепа проживала в роскошном поместье недалеко от Киева.

Во время политической деятельности Тимошенко, ее дочь Евгения переехала в коттеджный городок "Конча-Озерная". Это произошло в 2005 году. Он расположен в 5 минутах езды от имения нардепа в Конча-Заспе.

Роскошное имение дочери Тимошенко под Киевом, фото "Украинской правды"

Дом в стиле шале дочери Тимошенко, фото "Украинской правды"

По состоянию на 2020 год коттедж был зарегистрирован на Антонину Ульяхину, тетю Юлии Тимошенко, которая является депутатом Днепровского облсовета. Стоимость дома и 46 соток земли на момент покупки оценивалась примерно в 3 миллиона гривен. Евгения приобрела дополнительно еще 10 соток земли, чтобы расширить территорию.

Огромное имение Евгении Тимошенко, скриншот с видео "Страна"

На территории есть игровая площадка, скриншот с видео "Страна"

Двухэтажный дом построили в стиле шале, с коричневой черепицей, деревянными окнами и балконами. Есть домики, вероятно, для охраны. На территории построили игровую площадку для детей, на которой установили качели и песочницу. Также имеется крытый бассейн.

На территории особняка есть бассейн, скриншот с видео "Страна"

Возле дома насаждено много деревьев, кустов, есть участки с газоном и ландшафтные озера. Также есть вероятность, что особняк включает в себя баню. Сама территория окружена высоким металлическим ограждением.

У дома есть много зеленых насаждений, скриншот из видео "Страна"

Пока неизвестно, что сейчас происходит с имением дочери Тимошенко под Киевом. Во время полномасштабного вторжения россиян Евгения вместе с мужем и детьми переехала в Дубай. Она указала эту локацию на своей странице в соцсети LinkedIn. Она также отметила, что является руководителем украинского благотворительного фонда Child.ua.

Дочь Тимошенко живет в Дубае с семьей, скриншот из LinkedIn

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