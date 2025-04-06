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Мраморные полы, роскошные люстры и инициалы на стенах: как выглядит имение "Паши Мерседеса" под Киевом

Автор
Виктория Козар
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Недвижимость "Паши Мерседеса"
Недвижимость "Паши Мерседеса". Фото Коллаж "Телеграфа"

Митрополит обжился роскошными поместьями

Павел Лебедь, более известный как Паша Мерседес, является бывшим настоятелем Киево-Печерской лавры УПЦ МП. Священнослужитель пытался оправдать войну России против Украины. Кроме этого, экс-председатель Киево-Печерской лавры запомнился любовью к роскошным автомобилям и имениям.

"Телеграф" расскажет, какой недвижимостью владеет последователь "русского мира", и как выглядят его имения.

Что известно о недвижимости "Паши Мерседеса"

Экс-глава Киево-Печерской лавры владеет особняком, расположенным на Землянской, 10-А на Печерских холмах в Киеве. Территория имения занимает 545 квадратных метров, из которых жилой — 154, в то время как земельный участок составляет 10 соток.

Имение "Паши Мерседеса"
Имение "Паши Мерседеса" в Киеве, фото СБУ и "Телеграфа"

По состоянию на 2023 год цена одной сотки на Печерске колебалась от 49 тысяч до 210 тысяч долларов. Такая стоимость объясняется, в том числе расположением, ведь с одной стороны участок окружает Ботанический сад.

Имение "Паши Мерседеса" на Печерске
Имение "Паши Мерседеса" окружено высоким забором, фото "Телеграфа"

Само здание имеет два этажа с мансардой и выполнено в классическом стиле. Можно увидеть круглые деревянные окна с белой обрамлением, кованые перила на балконах и темную черепицу на крыше. Также есть отдельный домик, вероятно для охраны.

Дом "Паши Мерседеса"
Двухэтажный дом "Паши Мерседеса", фото "Телеграфа"

Особняк окружен высоким забором. На территории имения есть турецкая баня, сауна, бассейн, винотека и лифт. Сообщается, что митрополит забрал землю у 90-х у семьи Береговенко. Трое членов семьи погибли при наступлении фашистов на Киев во Вторую мировую войну. Остался только один — мужчина Виктор Береговенко, пытавшийся приватизировать землю.

"Паша Мерседес" особняк
"Паша Мерседес" "отжал" землю под строительство в 90-х, фото "Телеграфа"

В 2000 году здание сожгли неизвестные. Мужчина в течение нескольких лет судился, чтобы подтвердить право на дом, но все было бесполезно. Так участок достался тогдашнему наместнику Киево-Печерской лавры – Павлу.

Кроме этого, владыка владеет роскошным особняком в селе Вороньков, что в 40 километрах от Киева. Дом занимает площадь 580 квадратных метров, тогда как участок простирается на 0,4 гектара. Стоимость такого участка, как у Лебедя, в 2018 году составляла 1 миллион 300 тысяч долларов.

Как выглядит имение "Паши Мерседеса" в Киевской области
"Паша Мерседес" имеет особняк в Киевской области, скриншот с видео "Бигус"
Особняк "Паши Мерседеса"
Особняк "Паши Мерседеса" на 580 квадратных метров, скриншот с видео "Бигус"
Имение Павла Лебедя под Киевом
Митрополит подошел к обустройству имения с размахом, скриншот с видео "Бигус"

В имении можно увидеть стоимостную мебель итальянского и английского производства, мраморный пол, камины. Также есть немецкий паркет с подогревом, чешские люстры и даже инициалы митрополита на стенах.

Как выглядит внутри особняк "Паши Мерседеса"
Дорогая мебель в имении "Паши Мерседеса", скриншот с видео "Бигус"
Роскошный особняк "Паши Мерседеса"
Инициалы "Паши Мерседеса" на стенах имения, скриншот с видео "Бигус"
Павел Лебедь, где живет
Роскошь в имении Павла Лебедя, скриншот с видео "Бигус"
Где живет Павел Лебедь
В доме Павла Лебедя нет и намека на скромность, скриншот с видео "Бигус"

На территории расположен гостевой домик на 170 квадратных метров, беседка и дом для охраны. В селе Вороньков Лебедь имеет ферму площадью 6 гектаров, которая предусматривает склады, коровники, силосные ямы.

Что известно о деле "Паши Мерседеса"

  • В апреле 2023 года Лебедю объявили подозрение в "разжигании межрелигиозной розни и оправдании или отрицании вооруженной агрессии России против Украины". Тогда ему назначили меру пресечения — домашний арест на 2 месяца. Также он должен был носить электронный браслет.
  • Через 2 месяца экс-главе Киево-Печерской лавры снова избрали круглосуточный домашний арест. Тогда за него внесли залог – более 33 миллионов гривен. Во время ареста митрополит должен был находиться в своем доме в селе Вороньков. В апреле 2024 года с "Паши Мерседеса" сняли электронный браслет.
  • В декабре 2024 года снова состоялось судебное заседание по делу митрополита Павла. Адвокаты подозреваемого определили порядок исследования доказательств. Также они утвердили, что суд должен заслушать более 180 свидетелей. Сейчас в публичном пространстве — тишина по делу "Паши Мерседеса".

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронен Анатолий Оноприенко, который раскаялся "Паши Мерседесу". Он был одним из самых жестоких маньяков прошлого столетия.

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#Поместье #Митрополит Павел Лебедь #Паша Мерседес