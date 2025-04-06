Мраморные полы, роскошные люстры и инициалы на стенах: как выглядит имение "Паши Мерседеса" под Киевом
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Митрополит обжился роскошными поместьями
Павел Лебедь, более известный как Паша Мерседес, является бывшим настоятелем Киево-Печерской лавры УПЦ МП. Священнослужитель пытался оправдать войну России против Украины. Кроме этого, экс-председатель Киево-Печерской лавры запомнился любовью к роскошным автомобилям и имениям.
"Телеграф" расскажет, какой недвижимостью владеет последователь "русского мира", и как выглядят его имения.
Что известно о недвижимости "Паши Мерседеса"
Экс-глава Киево-Печерской лавры владеет особняком, расположенным на Землянской, 10-А на Печерских холмах в Киеве. Территория имения занимает 545 квадратных метров, из которых жилой — 154, в то время как земельный участок составляет 10 соток.
По состоянию на 2023 год цена одной сотки на Печерске колебалась от 49 тысяч до 210 тысяч долларов. Такая стоимость объясняется, в том числе расположением, ведь с одной стороны участок окружает Ботанический сад.
Само здание имеет два этажа с мансардой и выполнено в классическом стиле. Можно увидеть круглые деревянные окна с белой обрамлением, кованые перила на балконах и темную черепицу на крыше. Также есть отдельный домик, вероятно для охраны.
Особняк окружен высоким забором. На территории имения есть турецкая баня, сауна, бассейн, винотека и лифт. Сообщается, что митрополит забрал землю у 90-х у семьи Береговенко. Трое членов семьи погибли при наступлении фашистов на Киев во Вторую мировую войну. Остался только один — мужчина Виктор Береговенко, пытавшийся приватизировать землю.
В 2000 году здание сожгли неизвестные. Мужчина в течение нескольких лет судился, чтобы подтвердить право на дом, но все было бесполезно. Так участок достался тогдашнему наместнику Киево-Печерской лавры – Павлу.
Кроме этого, владыка владеет роскошным особняком в селе Вороньков, что в 40 километрах от Киева. Дом занимает площадь 580 квадратных метров, тогда как участок простирается на 0,4 гектара. Стоимость такого участка, как у Лебедя, в 2018 году составляла 1 миллион 300 тысяч долларов.
В имении можно увидеть стоимостную мебель итальянского и английского производства, мраморный пол, камины. Также есть немецкий паркет с подогревом, чешские люстры и даже инициалы митрополита на стенах.
На территории расположен гостевой домик на 170 квадратных метров, беседка и дом для охраны. В селе Вороньков Лебедь имеет ферму площадью 6 гектаров, которая предусматривает склады, коровники, силосные ямы.
Что известно о деле "Паши Мерседеса"
- В апреле 2023 года Лебедю объявили подозрение в "разжигании межрелигиозной розни и оправдании или отрицании вооруженной агрессии России против Украины". Тогда ему назначили меру пресечения — домашний арест на 2 месяца. Также он должен был носить электронный браслет.
- Через 2 месяца экс-главе Киево-Печерской лавры снова избрали круглосуточный домашний арест. Тогда за него внесли залог – более 33 миллионов гривен. Во время ареста митрополит должен был находиться в своем доме в селе Вороньков. В апреле 2024 года с "Паши Мерседеса" сняли электронный браслет.
- В декабре 2024 года снова состоялось судебное заседание по делу митрополита Павла. Адвокаты подозреваемого определили порядок исследования доказательств. Также они утвердили, что суд должен заслушать более 180 свидетелей. Сейчас в публичном пространстве — тишина по делу "Паши Мерседеса".
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