Мраморные полы, роскошные люстры и инициалы на стенах: как выглядит имение "Паши Мерседеса" под Киевом

Митрополит обжился роскошными поместьями

Павел Лебедь, более известный как Паша Мерседес, является бывшим настоятелем Киево-Печерской лавры УПЦ МП. Священнослужитель пытался оправдать войну России против Украины. Кроме этого, экс-председатель Киево-Печерской лавры запомнился любовью к роскошным автомобилям и имениям.

"Телеграф" расскажет, какой недвижимостью владеет последователь "русского мира", и как выглядят его имения.

Что известно о недвижимости "Паши Мерседеса"

Экс-глава Киево-Печерской лавры владеет особняком, расположенным на Землянской, 10-А на Печерских холмах в Киеве. Территория имения занимает 545 квадратных метров, из которых жилой — 154, в то время как земельный участок составляет 10 соток.

Имение "Паши Мерседеса" в Киеве, фото СБУ и "Телеграфа"

По состоянию на 2023 год цена одной сотки на Печерске колебалась от 49 тысяч до 210 тысяч долларов. Такая стоимость объясняется, в том числе расположением, ведь с одной стороны участок окружает Ботанический сад.

Имение "Паши Мерседеса" окружено высоким забором, фото "Телеграфа"

Само здание имеет два этажа с мансардой и выполнено в классическом стиле. Можно увидеть круглые деревянные окна с белой обрамлением, кованые перила на балконах и темную черепицу на крыше. Также есть отдельный домик, вероятно для охраны.

Двухэтажный дом "Паши Мерседеса", фото "Телеграфа"

Особняк окружен высоким забором. На территории имения есть турецкая баня, сауна, бассейн, винотека и лифт. Сообщается, что митрополит забрал землю у 90-х у семьи Береговенко. Трое членов семьи погибли при наступлении фашистов на Киев во Вторую мировую войну. Остался только один — мужчина Виктор Береговенко, пытавшийся приватизировать землю.

"Паша Мерседес" "отжал" землю под строительство в 90-х, фото "Телеграфа"

В 2000 году здание сожгли неизвестные. Мужчина в течение нескольких лет судился, чтобы подтвердить право на дом, но все было бесполезно. Так участок достался тогдашнему наместнику Киево-Печерской лавры – Павлу.

Кроме этого, владыка владеет роскошным особняком в селе Вороньков, что в 40 километрах от Киева. Дом занимает площадь 580 квадратных метров, тогда как участок простирается на 0,4 гектара. Стоимость такого участка, как у Лебедя, в 2018 году составляла 1 миллион 300 тысяч долларов.

"Паша Мерседес" имеет особняк в Киевской области, скриншот с видео "Бигус"

Особняк "Паши Мерседеса" на 580 квадратных метров, скриншот с видео "Бигус"

Митрополит подошел к обустройству имения с размахом, скриншот с видео "Бигус"

В имении можно увидеть стоимостную мебель итальянского и английского производства, мраморный пол, камины. Также есть немецкий паркет с подогревом, чешские люстры и даже инициалы митрополита на стенах.

Дорогая мебель в имении "Паши Мерседеса", скриншот с видео "Бигус"

Инициалы "Паши Мерседеса" на стенах имения, скриншот с видео "Бигус"

Роскошь в имении Павла Лебедя, скриншот с видео "Бигус"

В доме Павла Лебедя нет и намека на скромность, скриншот с видео "Бигус"

На территории расположен гостевой домик на 170 квадратных метров, беседка и дом для охраны. В селе Вороньков Лебедь имеет ферму площадью 6 гектаров, которая предусматривает склады, коровники, силосные ямы.

Что известно о деле "Паши Мерседеса"

В апреле 2023 года Лебедю объявили подозрение в "разжигании межрелигиозной розни и оправдании или отрицании вооруженной агрессии России против Украины". Тогда ему назначили меру пресечения — домашний арест на 2 месяца. Также он должен был носить электронный браслет.

Через 2 месяца экс-главе Киево-Печерской лавры снова избрали круглосуточный домашний арест. Тогда за него внесли залог – более 33 миллионов гривен. Во время ареста митрополит должен был находиться в своем доме в селе Вороньков. В апреле 2024 года с "Паши Мерседеса" сняли электронный браслет.

В декабре 2024 года снова состоялось судебное заседание по делу митрополита Павла. Адвокаты подозреваемого определили порядок исследования доказательств. Также они утвердили, что суд должен заслушать более 180 свидетелей. Сейчас в публичном пространстве — тишина по делу "Паши Мерседеса".

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронен Анатолий Оноприенко, который раскаялся "Паши Мерседесу". Он был одним из самых жестоких маньяков прошлого столетия.