Чемодан по цене квартиры продают в Украине: что в нем особенного

Чемодан явно видел лучшие дни

В Украине на сайтах бесплатных объявлений люди часто продают ненужные вещи, которые десятилетиями лежали где-то на балконе. Однако иногда их пытаются сбагрить за неадекватную цену, навесив на свой хлам ярлык "антиквариат".

Например, в Киеве за миллион гривен предлагают прикупить чемодан времен СССР. Лот доступен на сайте OLX за миллион гривен.

"Чемодану 50+ лет, времен СССР, в хорошем состоянии, аналогов нет, возможен торг", — говорится в объявлении.

Информация о производителе, материале, размерах и прочих важных характеристиках не указана, однако по фотографиям кое-какие выводы сделать все же можно. Очевидно то, что чемодан был выпущен в Советском союзе этак в годах 60-70-х, о чем говорит простенькая по дизайну фурнитура и форма замка.

Судя по потертостям, он не находится в идеальном состоянии, а внешняя обивка выполнена из кожзаменителя, который в СССР был не очень-то и хорошего качества. Подобные вещи выпускали массово, а потому с "аналогов нет" автор явно перегнул или же хотел сказать, что остальные к нашему времени уже развалились.

На замках также видна эмблема в виде ключа, однако рассмотреть ее очень сложно, что усложняет процесс опознания.

Стоит отметить, что некоторые чемоданы действительно могут продаваться за подобные деньги, но речь идет о брендовых раритетных моделях Louis Vuitton, Goyard или Hermes. Или же это может быть вещи ручной работы или вещи, которые принадлежали знаменитости. В этом же случае от ценника советского чемодана стоит убрать где-то три последних ноля, чтобы получить актуальную стоимость.

Как известно, это не единственный лот, который пытаются продать по невменяемой цене. Например, "Телеграф" писал, что в Украине продают редкий значок, выпущенный в 1939 году в честь 10-летия Театра им. Щорса. Продавец оценил его стоимость в 1 миллион гривен.