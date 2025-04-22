Вы показали электронный военный билет, а военные ТЦК все равно выписали штраф. Законно ли это
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Военным ТЦК можно продемонстрировать электронные или бумажные документы
Военные территориального центра комплектования во время проверки документов у мужчины могут попросить военный билет. Военнообязанному необязательно показывать бумажный документ.
Бумажный и электронный военный билет имеют равную юридическую силу и разницы между ними нет. Об этом объяснил адвокат Роман Кичко для "Украинского радио".
По его словам, у него в практике были случаи, когда военные ТЦК накладывали административное взыскание, то есть штраф, на мужчину за якобы отсутствие военного билета, хотя лицо демонстрировало его в "Резерв+". Однако позже суды отменяли штрафы, но при условии, что электронный документ был действующим, а информация — обновленной.
Кичко также напомнил, что военно-учетным документом считается только тот, у которого есть Qr-код для сканирования. Если в "Резерв+" есть отметка "не на учете" или "данные неполные", тогда такая бумажка считается недействительной, то есть фактически лицо не находится на учете в ТЦК и СП.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно проверить, подлежит ли лицо мобилизации.