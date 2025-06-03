Не показывает ее публике: что известно о жене министра обороны Рустема Умерова

Жена и дети политика никогда не появлялись на публике

Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший делегацию Украины на переговорах с Россией, не говорит о личной жизни. Его семья не появляется в публичном пространстве, и тому есть определенная причина.

"Телеграф" расскажет, что известно о супруге главы украинского оборонного ведомства.

Что известно о жене Рустема Умерова

Министр обороны состоит в браке с женщиной, по имени Лейля Сеит-Ягя Кизы. По последней информации, она работает в инвестиционной компании Astem Ventures. В частности, за 2022 год Лейля заработала на должности менеджера более 1,7 миллиона гривен.

В браке Умерова с женой появилось трое детей: двое дочерей (2015 и 2021 годов рождения) и сын (2013 года рождения). С 2014 года Рустем начал выступать на международных плафтормах, чтобы рассказывать о нарушении прав людей в оккупированном россиянами Крыму. Также он приобщался к освобождению политических заключенных на полуострове.

Умеров имеет трое детей, фото из сети

Из-за такой деятельности Умерова его семья начала получать угрозы. Так что близкие политика уехали из Украины в 2016 году. Спустя три года стало известно, что они поселились в США. Распространялись слухи, что дети политика стали гражданами США, однако в Минобороны опровергали такую информацию. В ведомстве ответили, что дети Умерова получали новые документы в посольстве Украины в США, поэтому в декларации указана эта страна как место выдачи паспортов.

В декларации за 2024 год указано, что Лейля заработала 1,8 миллиона гривен в Astem Ventures Inc. Она хранит 9,3 тысячи долларов наличными и 1,8 тысячи — в банках. Лейла также арендует жилье площадью 137,4 квадратных метров в США. В сети же нет ни одной фотографии жены и детей министра. Он скрывает близких от публики.

Жена Умерова работает в американской компании, фото из сети

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