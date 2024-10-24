Находится в тени мужа-генерала: что известно о жене Главкома ВСУ Сырского

Женщина выбирает немедийный образ жизни

В феврале 2024 года новым главнокомандующим Вооруженными Силами Украины стал Александр Сырский. Генерал приобщался к командованию армией во время боев за Киев, Харьков и Бахмут. К деятельности главкома всегда приковано внимание общества и печати. А вот его жена не появляется в публичном пространстве.

"Телеграф" решил выяснить, кто такая Тамара Харченко и чем она занимается.

Что известно о жене Александре Сырском

Тамара Харченко появилась на свет в 1972 году. Она много лет проживала в Конотопе Полтавской области. Затем перебралась в Харьков, где училась в электротехническом техникуме. Также получала образование в Харьковском университете радиоэлектроники.

По состоянию на 2021 год, Тамара работала в Государственной таможенной службе Украины. Там она занимала должность главного государственного инспектора.

Женщина владеет дачным домом на Киевщине, площадью почти 153 квадратных метра. Также в ее собственности – земельные участки под Киевом и 25% прав на квартиру в столице, которая простирается на 105,6 квадратных метров.

Доподлинно неизвестно, когда Харченко вышла замуж за генерала Сырского. У мужчины двое сыновей от первого брака — Александр и Антон. Младшему Александру сейчас около 6 лет. В то же время Антон — уже совершеннолетний и живет в Сиднее, что в Австралии.

В общем Тамара Харченко желает оставаться вне публичного пространства. В социальных сетях невозможно найти ее страницы. Из редких кадров Сырского и жены видно, что она — блондинка высокого роста и худощавого телосложения.

Фото из сети

Фото из сети

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