Где найти все 50 и секретный 51-й лимон в "Монобанке": подсказки из сети (видео)

Клиенты в первый день игры обрушили приложение, однако поиск лимонов продолжается

"Монобанк" запустил игру "Полювання на лимони", в которой пользователи должны находить виртуальные лимоны в приложении и получать за это ценные призы. В первый же день запуска игры, 16 октября, в приложении "Монобанк" произошел масштабный сбой.

Что нужно знать:

"Монобанк" разыгрывает ценные призы — для этого нужно найти в приложении все виртуальные лимоны

Можно выиграть айфон, миллион гривен и даже BMW 3

Украинцы делятся подсказками, где искать лимоны, однако 51 еще не найден, скоро будет подсказка от банка

Правила поиска лимонов "Монобанк"

"Монобанк" запустил игру с призами в честь 10 миллионов пользователей. Правила простые – по всему приложению нужно искать лимоны. Тот, кто соберет 10 лимонов примет участие в розыгрыше 50 iPhone 17, сообщил соучредитель "Монобанк" Олег Гороховский. Для детских карт дополнительно разыгрывается 1000 банок шоколадных монет.

Кто соберет 50 лимонов — соревнуется за 1 000 000 гривен. Плюс есть мифический 51-й лимон. Если его найти — получите BMW 3. Говорят, он где-то на маркете, но я не проверял, Олег Гороховский

Украинцы делятся подсказками, где искать лимоны monobank

После запуска игры возник ажиотаж. Клиенты "Монобанка" делятся подсказками, где искать лимоны. Для первого нужно потрясти телефон, для последующих совершать разнообразные действия в приложении.

Когда будет подсказка, где искать 51 лимон monobank

Однако самая главная интрига – поиск 51-го лимона. Без него невозможно выиграть BMW 3 Series. Для детей выигрыш за 51 лимон – поездка в Диснейленд для победителя и четырех его друзей.

Гороховский пообещал подсказки, которые помогут найти 51 лимон. Он добавил, что без первой найти BMW почти невозможно. Первая подсказка будет в 11:00 17 октября. Однако если кто-нибудь найдет взрослый 51 лимон до подсказки, "Монобанк" добавит еще одно авто к розыгрышу, заявил он.

Украинцы шутят о поисках 51 лимона "Монобанк"

В соцсетях настоящая волна поисков последнего лимона. Некоторые шутят: вот он, у нас в холодильнике. Другая пользовательница пошутила, о том, как "найти" 51 лимон на детской карточке – все просто.

