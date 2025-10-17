Где найти все 50 и секретный 51-й лимон в "Монобанке": подсказки из сети (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1136
Клиенты в первый день игры обрушили приложение, однако поиск лимонов продолжается
"Монобанк" запустил игру "Полювання на лимони", в которой пользователи должны находить виртуальные лимоны в приложении и получать за это ценные призы. В первый же день запуска игры, 16 октября, в приложении "Монобанк" произошел масштабный сбой.
Что нужно знать:
- "Монобанк" разыгрывает ценные призы — для этого нужно найти в приложении все виртуальные лимоны
- Можно выиграть айфон, миллион гривен и даже BMW 3
- Украинцы делятся подсказками, где искать лимоны, однако 51 еще не найден, скоро будет подсказка от банка
Правила поиска лимонов "Монобанк"
"Монобанк" запустил игру с призами в честь 10 миллионов пользователей. Правила простые – по всему приложению нужно искать лимоны. Тот, кто соберет 10 лимонов примет участие в розыгрыше 50 iPhone 17, сообщил соучредитель "Монобанк" Олег Гороховский. Для детских карт дополнительно разыгрывается 1000 банок шоколадных монет.
Кто соберет 50 лимонов — соревнуется за 1 000 000 гривен. Плюс есть мифический 51-й лимон. Если его найти — получите BMW 3. Говорят, он где-то на маркете, но я не проверял,
Украинцы делятся подсказками, где искать лимоны monobank
После запуска игры возник ажиотаж. Клиенты "Монобанка" делятся подсказками, где искать лимоны. Для первого нужно потрясти телефон, для последующих совершать разнообразные действия в приложении.
Когда будет подсказка, где искать 51 лимон monobank
Однако самая главная интрига – поиск 51-го лимона. Без него невозможно выиграть BMW 3 Series. Для детей выигрыш за 51 лимон – поездка в Диснейленд для победителя и четырех его друзей.
Гороховский пообещал подсказки, которые помогут найти 51 лимон. Он добавил, что без первой найти BMW почти невозможно. Первая подсказка будет в 11:00 17 октября. Однако если кто-нибудь найдет взрослый 51 лимон до подсказки, "Монобанк" добавит еще одно авто к розыгрышу, заявил он.
Украинцы шутят о поисках 51 лимона "Монобанк"
В соцсетях настоящая волна поисков последнего лимона. Некоторые шутят: вот он, у нас в холодильнике. Другая пользовательница пошутила, о том, как "найти" 51 лимон на детской карточке – все просто.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что клиентка "Монобанка" потеряла средства из-за контакта в телефоне.