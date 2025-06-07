"Янгол і берегиня Птахів": что известно о жене командующего СБС "Мадяра" и как она выглядит (фото)

Основатель "Птахів Мадяра" женат и имеет двух детей

Основатель и командир 414-й бригады ударных беспилотных летательных аппаратов "Птахи Мадяра" Роберт Бровди на днях стал командующим Силами беспилотных систем ВСУ. Украинский военный с позывным "Мадяр" в мирную жизнь вел успешный бизнес, занимался зернотрейдингом и культурными инициативами.

Роберт Иосифович много лет женат на землячке из Ужгорода. "Телеграф" рассказывает подробнее, что известно о личной жизни мужчины.

Бизнесвумен, опора и мать двух сыновей

Наталья Бровди — активный общественный деятель и меценатка, в браке пара находится уже почти 30 лет. В 2016-м супруги основали арт-фундацию Brovdi Art, целью которой является поддержка молодых украинских художников, развитие современного искусства и популяризация закарпатской художественной школы. Одним из ключевых проектов фонда стал конкурс "Серебряный мольберт", который с 2017 года приобрел международный статус, привлекая участников из Украины, Румынии, Польши, Венгрии и Словакии.

Деятельность проекта была приостановлена с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Вместе с мужем она активно поддерживает военную инициативу "Птахи Мадяра", которая специализируется на беспилотной аэроразведке и ударах дронами-камикадзе.

"До 24 февраля мы часто видели Наталью на светских мероприятиях в Киеве, в total-look от FROLOV – она большой друг бренда и позировала фотографам в кутюрных платьях с кристаллами, которые покорили весь мир задолго до того, как это сделала Бейонсе. Тогда она могла себе позволить выбирать – выйти ей сегодня в свет или провести время со своей семьей. Сегодня она выбирать не может, как и ее муж… В первый день вторжения он отправился защищать страну. Она пошла за ним", — рассказывала редакция BESTIN.UA в 2023 году.

Супруги Бровди в мирную жизнь. Фото: facebook.com/p/Роберт-Бровди

Наталья активно поддерживает мужа во время его службы. Она принимала участие в мероприятиях, посвященных поддержке военных, и вместе с Робертом посещала разные события, направленные на повышение морального духа украинских военных.

В соцсетях "Мадяр" нередко публикует общие фото с "любимой женой, посестрой и оберегом 414-й бригады". Также военный нежно называет жену ангелом и хранительницей "Птахів".

Наталья присоединилась к мужу на фронте, способствуя общим целям приблизить победу Украины. Об этом стало известно в 2023 году по словам главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты, который вручил "Мадяру" нагрудный знак "За развитие Закарпатья".

У супругов Бровди есть два взрослых сына — Эдгар и Ален:

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