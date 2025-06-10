Оба очень похожи на отца: что известно о сыновьях Роберта "Мадяра" Бровди

Командир "Птиц Мадяра" в браке уже более 30 лет

Роберта Бровди, известный всей Украине как командир легендарных "Птиц Мадяра", не только военнослужащий, но и отец двоих детей. Они уже взрослые, но сам "Мадяр" почти не рассказывает о них в публичном пространстве. А вот о его жене известно достаточно.

В браке они уже почти 30 лет и за это время у них родилось два сына. "Телеграф" решил выяснить, что известно о детях командующего СБС "Мадяра".

Дети Роберта Бровди

В мирной жизни Роберт был бизнесменом и возглавлял Закарпатскую областную организацию "Фронта перемен" Арсения Яценюка и был депутатом Закарпатского областного совета 6-го созыва.

Его жена часто сопровождает его на важных военных мероприятиях и поддерживает его. Это свидетельствует о семейных ценностях их семьи.

Роберт и Наталья – родители двух сыновей. Их зовут Эдгар и Ален. Точной информации об их возрасте в сети нет. Известно, что они уже взрослые и, судя по фото, похожи на обоих родителей.

"Мадьяр" иногда делится фотографиями детей в соцсетях. Похоже, младший сын военнослужащего занимается конным спортом. На своей странице в Фейсбуке Роберт делился снимками сына верхом на коне.

Эдгар и Ален пока не исполняют публичных ролей. Однако они точно являются надежным тылом командующего СБС, его утешением и поддержкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как до войны выглядел Роберт Бровди. В мирной жизни он занимался бизнесом.