Отсутствие понятных правил застройки стоит Киеву более $500 млн инвестиций ежегодно – глава Украинской ассоциации девелоперов

К сожалению, застройщики регулярно сталкиваются с разнообразными вызовами

В Киеве растет беспокойство среди девелоперов из-за безосновательных аннулирований разрешений на строительство. "На примере конкретных кейсов участников нашей ассоциации мы видим: одна необоснованная подпись или молчание чиновника может остановить реализацию проекта с многомиллиардными инвестициями. И таких случаев много", — говорит председатель правления Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов.

Одним из наиболее проблемных вызовов является затягивание Кабмином принятия постановления о порядке определения границ и режимов использования охранных зон культурного наследия. Из-за этого невозможно сформировать единый и прозрачный набор ограничений для градостроительных условий.

В результате каждый девелоперский проект рассматривается "вручную", а застройщики сталкиваются с рисками: от задержек до судебных обжалований уже выданных разрешений. По оценкам представителей строительных компаний, таким образом Киев теряет более $500 млн инвестиций ежегодно.

"Должны честно признать: главный барьер – это хаотичность, несистемность и отсутствие последовательной регуляторной политики. Девелоперы до сих пор работают в среде, где ни одно разрешение не гарантирует реализации проекта. А любое ведомство может изменить правила уже после старта. Непостоянство правил игры – один из главных факторов, сдерживающих рынок и разрушающих доверие. Если государство выдает разрешение, оно должно гарантировать, что этот документ не будет отменен безосновательно через год", — говорит Евгений Фаворов.

Процесс принятия постановления формально был начат. В мае 2025 года на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины обнародован проект соответствующего постановления КМУ. Кабмин принимал замечания и предложения по 20 июня 2025 года. Однако никакой публичной информации о результатах обсуждения и текущем статусе проекта пока нет.

Специалисты подчеркивают необходимость как можно скорее утвердить и имплементировать постановление. Они отмечают: прозрачные и понятные правила, оцифровка данных в земельных кадастрах и принятие необходимых постановлений откроют путь для новых инвестиций в столицу.