Відсутність зрозумілих правил забудови коштує Києву понад $500 млн інвестицій щороку - голова Української асоціації девелоперів

На жаль, забудовники регулярно стикаються з різноманітними викликами

У Києві зростає занепокоєння серед девелоперів через безпідставні анулювання дозволів на будівництво. "На прикладі конкретних кейсів учасників нашої асоціації ми бачимо: один необґрунтований підпис чи мовчання посадовця може зупинити реалізацію проєкту з багатомільярдною інвестицією. І таких випадків багато", – говорить голова правління Української асоціації девелоперів Євген Фаворов.

Одним із найбільш проблемних викликів є затягування Кабміном ухвалення постанови про порядок визначення меж та режимів використання охоронних зон культурної спадщини. Через це неможливо сформувати єдиний та прозорий набір обмежень для містобудівних умов.

У результаті кожен девелоперський проєкт розглядається "вручну", а забудовники стикаються з ризиками: від затримок до судових оскаржень вже виданих дозволів.За оцінками представників будівельних компаній, таким чином Київ втрачає понад $500 млн інвестицій щороку.

"Маємо чесно визнати: головний бар’єр – це хаотичність, несистемність та відсутність послідовної регуляторної політики. Девелопери досі працюють в середовищі, де жоден дозвіл не гарантує реалізації проєкту. А будь-яке відомство може змінити правила вже після старту. Непостійність правил гри – один із головних чинників, що стримує ринок і руйнує довіру. Якщо держава видає дозвіл, вона має гарантувати, що цей документ не буде скасовано безпідставно через рік", – говорить Євген Фаворов.

Процес ухвалення постанови формально було розпочато. У травні 2025 року на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій України оприлюднено проєкт відповідної постанови КМУ. Кабмін приймав зауваження та пропозиції до 20 червня 2025 року. Однак жодної публічної інформації про результати обговорення та поточний статус проєкту наразі немає.

Фахівці наголошують на необхідності якнайшвидше затвердити та імплементувати постанову. Вони наголошують: прозорі та зрозумілі правила, оцифрування даних у земельних кадастрах та ухвалення необхідних постанов відкриють шлях для нових інвестицій у столицю.