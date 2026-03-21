Минимальную пенсию хотят повысить до 7500 грн уже в этом году. Реально ли это и откуда взять деньги

Если инициативу поддержат, доход самых бедных пенсионеров вырастет почти в три раза

На сайте Верховной Рады Украины зарегистрирован проект постановления №15059 с предложением повысить минимальную пенсию по возрасту до 7 500 гривен уже в 2026 году. Авторами инициативы являются народные депутаты из партии "Батькивщина" во главе с ее лидером Юлией Тимошенко.

"Батькивщина" хочет повысить минимальную пенсию — что известно

Проект постановления призывает Кабинет Министров пересмотреть бюджет на 2026 год и повысить минимальную пенсию до уровня фактического прожиточного минимума. Отмечается, что нынешние выплаты (минимальная пенсия для нетрудоспособных лиц сейчас установлена на уровне 2 595 гривен) не покрывают даже базовые потребности граждан.

По мнению авторов документа, заложенная в бюджете сумма прожиточного минимума (2 595 грн) — искусственно занижена и нарушает Конституцию Украины. Согласно законодательству, минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Тимошенко объяснила это на заседании ВР.

При этом в январе 2026 года фактический прожиточный минимум, говорится в постановлении, уже составил 6 954 грн. К концу года (IV квартал), по прогнозам, этот показатель вырастет до 7 590 грн. Стоит отметить, что официальный прожиточный минимум для трудоспособных лиц сейчас установлен на уровне 3 328 гривен, а для нетрудоспособных — 2 595.

Откуда предлагают взять деньги на повышение пенсий

У нардепов есть идеи, откуда взять деньги для повышения выплат пенсионерам. Что они предлагают Правительству:

сократить второстепенные расходы госбюджета;

привлечь средства от иностранных государств-партнеров;

бороться с теневой экономикой и перекрыть схемы вывода средств в оффшоры;

усилить контроль за полнотой уплаты налогов и сборов.

На сколько вырастет минимальная пенсия, если инициативу поддержат

Сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2 595 грн. Партия "Батькивщина" предлагает повысить ее до 7 500 грн. Если бы инициативу поддержали (что очень маловероятно), минимальная пенсия выросла бы на 4 905 грн.

"Батькивщина" хочет поднять минимальную пенсию

Недавно в Украине повысили пенсии, но не всем

Как известно, с 1 марта в Украине проиндексировали пенсии на 12,1% — от 100 до 2 595 гривен. Однако повышение получили не все пенсионеры.

Мартовская индексация не затронула три категории пенсионеров. Выплаты не повысили тем, кому раньше их уже подняли до минимального гарантированного уровня. Кроме того, пенсии не выросли у прокуроров и судей, а также у тех, кто получает максимальную пенсию (25 950 гривен).

Тимошенко не впервые требует повышения пенсий — что не так с ее призывами

Стоит отметить, что глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко часто прибегала к популистическим шагам. Она "специализируется" на заявлениях о необходимости быстрого роста благосостояния, снижения тарифов и увеличения социальных выплат. Все это действительно необходимо и хорошо воспринимается многими, но добиться этого быстро нереально. В то же время глава "Батькивщины" в своих заявлениях создает впечатление, что единственная причина по которой не повышаются социальные стандарты — якобы нежелание властей.

Юлия Тимошенко

Что касается повышения минимальных пенсий до уровня фактического прожиточного минимума — это не новая идея Тимошенко. В частности, она выдвигала ее также в 2021 году. Тогда политик назвала пенсии того времени "пенсиями для вымирания", а не для жизни.

