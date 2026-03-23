Тыловые города теряют деньги: Сазонов объяснил, как военные могут стать бустером экономики

Вокруг украинских защитников формируется целая экосистема в тылу

Украинские тыловые города упускают возможность для экономического развития, оставаясь в стороне от развития инфраструктуры для военных. Дело в том, что количество армии еще до начала перемирия, по словам президента Владимира Зеленского, составляло 800 тысяч человек.

И часть Вооруженных сил функционирует не только на фронте. Так, как отмечает военнослужащий Кирилл Сазонов, города Украины должны выстроиться в очереди за интеграцией военных в общины. Но этого, к сожалению, пока не происходит.

"Давайте посмотрим на ситуацию с позиции реалий и нашего ближайшего будущего — увеличение численности Сил обороны Украины до более чем миллиона человек создало беспрецедентный вызов не только для фронта, но и для глубокого тыла", — отмечает военный.

Он добавляет, что сейчас появились десятки новых бригад, учебных центров, баз логистики и подразделений обеспечения. И им нужны места для постоянной или временной дислокации.

"Казалось бы, тыловые города должны выстроиться в очередь, предлагая земли и инфраструктуру для военных. Однако на практике мы часто видим обратное. Вместо того, чтобы бороться за размещение армейских подразделений, многие представители местного самоуправления пытаются этого избежать любой ценой", — пишет Сазонов.

По его словам, причины часто называют бытовые — в частности, что община становится потенциальной мишенью для обстрелов, военные тяжелой техникой разобьют коммунальные дороги, присутствие воинской части создаст шум и дискомфорт для гражданских, а старые изношенные сети не выдержат дополнительной нагрузки.

"Такая позиция является не только антигосударственной в условиях экзистенциальной войны, но и экономически самоубийственной для самих общин. Местным элитам пора осознать: интеграция военных в общину — это колоссальный финансовый буст, который способен реанимировать даже депрессивные районы. Даже после перераспределения "военного эффекта при остается огромным", — объясняет военный.

Он добавляет, что военная часть – это предприятие с гарантированным, стабильным и высоким уровнем оплаты труда. Так что тысячи военнослужащих тратят значительную часть своего денежного довольствия непосредственно по месту дислокации. Ведь бойцы арендуют жилье, покупают продукты в местных супермаркетах, оставляют деньги на локальных СТО, кафе, ресторанах и медицинских заведениях.

"Это прямые, ежедневные инвестиции в местный мелкий и средний бизнес, измеряемые десятками миллионов гривен ежемесячно", — пишет Сазонов.

Защитник также приводит аргумент, что вокруг военных формируется целая экосистема. Дело в том, что к ним переезжают семьи, которым нужны места в детских садах, школах и рабочие места для супругов. Что в свою очередь может простимулировать развитие сферы услуг и жилищного строительства. Более того, Сазонов добавляет, что воинские части часто становятся магнитом для целевых государственных субвенций на строительство дорог, подвод мощных линий электропередач или обновление водопроводов, которыми потом десятилетиями пользуется вся община.

"Нужно быть реалистами: миллионная армия никуда не исчезнет после окончания боевых действий. Геополитическая реальность диктует, что Украина будет жить в состоянии постоянной боевой готовности рядом с агрессивным соседом", — пишет он.

Военный отмечает, что расквартирование и создание качественных, современных условий для базирования частей должно стать топ-приоритетом для мэров.

"Общины, которые отвергнут синдром "только не в моем дворе" и начнут воспринимать армию как неотъемлемую часть своего экономического организма, обеспечат себе финансовую стабильность, безопасность и развитие инфраструктуры на поколение вперед", — резюмирует Сазонов.