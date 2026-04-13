Судебные постановления блокируют конкурсы АРМА касательно IDS Ukraine — СМИ

Анализ судебных решений по аресту корпоративных прав группы IDS Ukraine ("Моршинская", "Миргородская") показал вероятные препятствия для проведения конкурса АРМА по отбору управляющего активами производителя минеральных вод.

Ситуация вокруг передачи активов лидера украинского рынка бутылированных вод в управление Агентства по розыску и менеджменту активов остается неурегулированной. Проблема заключается в фундаментальных недостатках постановлений Шевченковского районного суда Киева 2022 года, которыми был наложен арест на корпоративные права семи компаний группы, однако суд запретил лишь отчуждение и изменение размера долей собственников. При этом никаких ограничений на использование или управление корпоративными правами непосредственно собственниками установлено не было, пишет Судебно-юридическая газета.

В статье отмечается, что такая ситуация находится в прямом противоречии с нормами Уголовного процессуального кодекса, где статья 170 определяет, что арест имущества может включать в себя запрет, отчуждение, распоряжение или пользование им. Более того, пункт 5 статьи 173 УПК напрямую обязывает суд указать, ограничивается ли право пользования имуществом. Вероятно, суд применил принцип менее обременительного способа ареста, чтобы не нарушить права добродетельных акционеров группы, однако это создало условия, при которых АРМА получила активы, которыми владелец может законно пользоваться.

Невозможность выполнения таких постановлений неоднократно признавалась бывшими руководителями Агентства, прямо указывающими на существенные недостатки действующих судебных решений. Более того, Верховный Суд в постановлениях от мая и июня 2025 года зафиксировал, что управление активами со стороны государства невозможно, если собственник не лишен права пользования ими. Кроме того, согласно статье 18.1 нового закона "Об АРМА", Агентство может управлять активами только при одновременном наличии ареста, запрета распоряжения и запрета пользования. В случае с IDS Ukraine третье обязательное условие не выполнено.

Действующее законодательство не предусматривает механизма внесения изменений по сути решений об аресте для дополнения их запретом пользования. Следовательно, единственным легитимным путем разрешения ситуации являются новые судебные решения, которые одновременно предусматривали бы лишение владельцев права пользования и четко определяли путь управления активами, однако АРМА с 2022 года так и не сделала шагов по урегулированию этого вопроса.

В итоге, отмечается в статье, в таких обстоятельствах любая компания, которая согласится сегодня стать управляющим корпоративными правами IDS Ukraine, сталкивается с высокими рисками, включая возможное признание конкурса незаконным, обжалование договоров управления и неизбежный конфликт с действующими владельцами. Более того, это позволяет владельцам обжаловать действия АРМА с высокими шансами получить положительное решение суда.