Судові ухвали блокують конкурси АРМА щодо IDS Ukraine - ЗМІ

Аналіз судових рішень щодо арешту корпоративних прав групи IDS Ukraine ("Моршинська", "Миргородська") показав ймовірні перешкоди для проведення конкурсу АРМА з відбору управителя активами виробника мінеральних вод.

Ситуація навколо передачі активів лідера українського ринку бутильованих вод в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів залишається неврегульованою. Проблема полягає у фундаментальних недоліках ухвал Шевченківського районного суду Києва 2022 року, якими було накладено арешт на корпоративні права семи компаній групи, проте суд заборонив лише відчуження та зміну розміру часток власників. При цьому жодних обмежень на користування або управління корпоративними правами безпосередньо власниками встановлено не було, пише Судово-юридична газета.

В статті зазначається, що така ситуація перебуває у прямому протиріччі з нормами Кримінального процесуального кодексу, де стаття 170 визначає, що арешт майна може включати заборону, відчуження, розпорядження або користування ним. Більше того, пункт 5 статті 173 КПК прямо зобов’язує суд вказати, чи обмежується право користування майном. Ймовірно, суд застосував принцип найменш обтяжливого способу арешту, щоб не порушити права доброчесних акціонерів групи, проте це створило умови, за яких АРМА отримала активи, якими власник може законно користуватися.

Неможливість виконання таких ухвал неодноразово визнавалася колишніми керівниками Агентства, які прямо вказували на суттєві недоліки чинних судових рішень. Більше того, Верховний Суд у постановах від травня та червня 2025 року зафіксував, що управління активами з боку держави є неможливим, якщо власника не позбавлено права користування ними. Крім того, згідно зі статтею 18.1 нового закону "Про АРМА", Агентство може управляти активами лише за умови одночасної наявності арешту, заборони розпорядження та заборони користування. У випадку з IDS Ukraine третя обов'язкова умова не виконана.

Чинне законодавство не передбачає механізму внесення змін до суті ухвал про арешт для доповнення їх забороною користування. Відтак, єдиним легітимним шляхом розв’язання ситуації є нові судові ухвали, які б одночасно передбачали позбавлення власників права користування та чітко визначали шлях управління активами, проте АРМА з 2022 року так і не зробила кроків по урегулюванню цього питання.

У підсумку, зазначається в статті, за таких обставин будь-яка компанія, яка погодиться сьогодні стати управителем корпоративними правами IDS Ukraine, стикається з високими ризиками, включаючи можливе визнання конкурсу незаконним, оскарження договорів управління та неминучий конфлікт з чинними власниками. Більше того, це дає можливість власникам оскаржити дії АРМА з високими шансами отримати позитивне рішення суду.