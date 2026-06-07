Взрывы и сильные пожары: дроны атаковали ТЭС и нефтебазы на оккупированных территориях

В соцсетях уже появились кадры с мест происшествий

В ночь на воскресенье, 7 июня, на временно оккупированных территояриях Украины гремели взрывы. Дроны ударили по важным объектам врага.

Информация об этом, как и соответствующие ролики с мест происшествий, были опубликованы в социальных сетях.

Луганская область

Как известно, дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру в районе населенного пункта Родаково. На месте вспыхнул сильный пожар.

На кадрах видны попытки работы российского ПВО.

В результате, в Родаково загорелась подстанция.

Донецкая область

Зафиксированы прилеты в городе Зугресс в районе Зуевской ТЭС, расположенная в 40 км восточнее Донецка. Ее мощность составляет 1200 мегаватт. Производственная мощность около 5 миллиардов киловатт электроэнергии, а это 1/3 потребности оккупированной части Донецкой области.

В районе населенного пункта Чистяково после взрывов произошел сильный пожар.

Крым

Во временно оккупированном Крыму была атакована Семиколодезянская нефтебаза, площадью чуть более 4 гектаров. Она расположена под Керчью.

В Симферополе раздалось несколько взрывов. Дым был замечен над селом Мазанка.

В Феодосии также гремели взрывы. Под атакой оказалась нефтебаза.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после налета дронов в Ленобласти России эвакуировали жителей.