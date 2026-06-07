Россия ударила по хранилищу ядерного топлива в Чернобыле: что с радиацией

Пожар был успешно ликвидирован

В ходе атаки по Украине 7 июня вражеский беспилотный летательный аппарат попал по площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома. Отмечается, что в результате было частично разрушено здание приемки контейнеров. Отработанное ядерное топливо в нем не хранилось.

Площадь возгорания на месте попадания российского дрона составила 40 квадратных метров. Пожар уже был успешно ликвидирован. Пострадавших среди персонала нет.

Радиационное состояние на площадке ЦХОЯТ остается в пределах нормы.

"Очередной удар по объекту ядерной инфраструктуры в очередной раз продемонстрировал всему миру подлинное лицо кремлевского режима, сознательно создающего угрозы ядерной и радиационной безопасности. Россия продолжает действовать как государство-террорист и ядерный террорист, пренебрегая международным правом и безопасностью миллионов людей", — говорится в сообщении.

ЦХОЯТ — что известно об этом месте

В 2024 году Украина ввела в эксплуатацию первое в мире "сухое" Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), даже несмотря на все угрозы, которые несет полномасштабная война в стране. Речь идет о наземном сухом хранилище контейнерного типа в Чернобыльской зоне отчуждения.

Отработанное ядерное топливо (ОЯТ) – это топливо, которое уже использовали в ядерном реакторе. Оно еще очень долго остается радиоактивным — даже тысячи лет. Поэтому его нельзя просто выбросить, а нужно хранить и перерабатывать.

С 2001 года Украина стала хранить ОЯТ самостоятельно в специальных сухих хранилищах. Планируется развивать свою систему хранения и переработки, чтобы не зависеть от других стран.

ЦХОЯТ

Ситуация с воздухом

Согласно данным на сайте SaveEcoBot, на территории Чернобыля состояние воздуха оценивается как умеренное. Превышений не фиксируется.

Состояние воздуха в Чернобыле. Скриншот: SaveEcoBot / "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае Чернобыль охватил крупный пожар. В связи с этим в воздух рядом с очагами возгорания поднялось немного радиоактивной пыли.