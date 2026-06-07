Судьбоносные выборы в Армении. Пашинян проголосовал один и обвинил оппонентов (обновляется)

Страна может изменить геополитический вектор

В Армении 7 июня проходят парламентские выборы, по итогам которых будет сфрмировано правительство страны. Ставки крайне высоки — либо страна становится ближе к ЕС, либо возвращается в орбиту России. Все зависит от того, кто в итоге придет к власти.

В этом материале "Телеграф" следит за всеми обновлениями по выборам и будет информировать о новых деталях процесса.

В выборах принимают участие 16 политических партий и два избирательных блока. Для первых проходной барьер составляет 4%, для вторых – 8%. Предварительные результаты ЦИК Армении начнет оглашать после полуночи.

Политические силы на выборах в Армении. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

7 июня

09:30 Пашинян заявил о случаях "избирательной коррупции" со стороны оппонентов, пишет "Sputnik. Армения".

"К сожалению, есть много фактов избирательной коррупции. Конечно же, государственные институты Армении должны среагировать", — сказал он.

09:00 Премьер Армении Никол Пашинян проголосовал на выборах в избирательном участке 8/20 в столичном административном районе Шенгавит. При этом, в отличие от предыдущего голосования, он пришел сегодня один, без семьи.

08:00 Более 2000 избирательных участков на территории Армении открылись в 8 утра по местному времени. Голосование продлится до 20 часов.

06:00 Опросы показывают, что правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует, пользуясь поддержкой до 32% избирателей, а пророссийская партия "Сильная Армения" отстает, набрав до 11% голосов, пишет Reuters.

Почему эти выборы важны для Украины

Для Украины выборы в Армении важны прежде всего потому, что они определяют дальнейшую роль России в Южном Кавказе — регионе, который остается одним из ключевых элементов ее постсоветской сферы влияния. После войны в Нагорном Карабахе и постепенного ослабления российских позиций Армения начала менять внешнюю политику в поисках поддержки Запада.

Если эта тенденция закрепится, это будет означать дальнейшее вытеснение россиян из региона и сокращение их возможностей влиять на ситуацию безопасности вне прямой войны против Украины. Чем слабее страна-агрессор — тем лучше.

При сценарии, если проевропейские силы укрепятся, это приведёт к дальнейшему вытеснению России из региона. Чем слабее влияние России в Армении, тем слабее её общие позиции в регионе и тем меньше её возможностей воздействовать на Украину.

Наомним, ранее "Телеграф" писал о том, что для Путина пришло время решиться на определенный шаг. Он имеет четыре основных возможностей для дальнейших действий.