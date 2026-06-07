В Черновицкой области упал мост с более чем 30 детьми: есть раненые (видео)

По предварительным данным, это были воспитанники одной из спортивных школ Харьковщины

В субботу, 6 июня, в Черновицкой области обрушился мост, когда там находились более 30 детей. В результате есть пострадавшие.

Об этом сообщают Черновицкая областная прокуратура и полиция Черновицкой области.

В селе Выженка на Буковине 55 детей из Харьковской области находились на организованном отдыхе. По предварительным данным, это были воспитанники одной из спортивных школ.

Во время прогулки более 30 детей в возрасте от 8 до 15 лет собрались на деревянном подвесном мосту через реку Выженка, чтобы сделать фото. В этот момент мост внезапно обрушился.

В результате падения травмировались шестеро детей. Их доставили в больницы Черновцов. Предварительно медики диагностировали у пострадавших черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, переломы, ушибы и гематомы.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. В частности, они проверяют, соблюдены ли требования безопасности во время организации детского отдыха, а также оценивают техническое состояние моста и действия ответственных за его содержание и эксплуатацию лиц.

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