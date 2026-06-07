Дания — Украина: онлайн-трансляция матча

Сине-желтые сыграют с еще одним неудачником отбора на ЧМ-2026

В воскресенье, 7 июня, сборная Украины по футболу сыграет второй контрольный поединок в 2026 году. Сине-желтые в гостях встретятся с командой Дании.

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"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Дания — Украина. Начало игры в 19:30 по киевскому времени. Видео предоставлено Megogo.

Онлайн-трансляция матча Дания — Украина (обновляется)

Заявка сборной Украины на матч с Данией/Фото: УАФ

Сборная Украины находится в хорошем настроении перед игрой с датчанами. Сине-желтые накануне в гостях обыграли Польшу (0:2). Датчане, в свою очередь, сыграли вничью с ДР Конго (0:0). Добавим, что Украина и Дания трижды играли между собой, у нашей команды 1 победа, 1 ничья и 1 поражение.

В Украине игру против Дании покажет медиа-платформа MEGOGO по подпискам "Оптимальная", MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. К слову, Сине-желтые — аутсайдеры противостояния.

Полный видеообзор матча Польша — Украина

Полный видеообзор матча Дания - ДР Конго

Напомним, в середине мая 2026 года итальянец Андреа Мальдера сменил на посту главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Под руководством Сергея Станиславовича наша команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации.