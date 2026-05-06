"Позорная практика": в Раде говорят о необходимости аудита ТЦК и не только

Нардеп заявил о проблемах в части регионов

Территориальным центрам комплектования требуется аудит. Об этом говорит народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко на фоне критики отдельных практик мобилизации, в частности, в западных приграничных областях.

Что нужно знать:

Для выполнения мобилизационного плана снимают водителей с рейсов

Мобилизированным почти 60 и они служат в охране

Необходимо проверить не только ТЦК, но и коммунальные предприятия, чиновников и т.п.

Как пояснил он в интервью "Телеграфу", речь идет о случаях, когда работники ТЦК останавливают грузовые автомобили и снимают с рейсов мужчин, которым скоро исполнится 60 лет, лишь бы выполнить план.

Затем они служат в охране аэродромов, говорит нардеп. "Это позорная практика по западным приграничным областям. ТЦК вот так выполняют план, когда водители грузовиков со всей Украины возят критические товары для общества", — отмечает Горбенко.

Он отмечает, что подобную практику нужно прекратить, а также провести аудит в ТЦК и не только. Во внимание должны попасть забронированные работники коммунальных предприятий.

Если большинство руководителей [ТЦК] имеют боевой опыт, то есть вопросы по ротам охраны ТЦК. Также нужно делать аудит по забронированным коммунальным предприятиям, чиновникам, по всему сектору безопасности. Руслан Горбенко, народный депутат

Отметим, что Горбенко также предлагает привлечь к проведению проверок искусственный интеллект. По его мнению, это поможет избежать коррупционных рисков.

