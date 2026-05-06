"Позорная практика": в Раде говорят о необходимости аудита ТЦК и не только
Нардеп заявил о проблемах в части регионов
Территориальным центрам комплектования требуется аудит. Об этом говорит народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко на фоне критики отдельных практик мобилизации, в частности, в западных приграничных областях.
Что нужно знать:
- Для выполнения мобилизационного плана снимают водителей с рейсов
- Мобилизированным почти 60 и они служат в охране
- Необходимо проверить не только ТЦК, но и коммунальные предприятия, чиновников и т.п.
Как пояснил он в интервью "Телеграфу", речь идет о случаях, когда работники ТЦК останавливают грузовые автомобили и снимают с рейсов мужчин, которым скоро исполнится 60 лет, лишь бы выполнить план.
Затем они служат в охране аэродромов, говорит нардеп. "Это позорная практика по западным приграничным областям. ТЦК вот так выполняют план, когда водители грузовиков со всей Украины возят критические товары для общества", — отмечает Горбенко.
Он отмечает, что подобную практику нужно прекратить, а также провести аудит в ТЦК и не только. Во внимание должны попасть забронированные работники коммунальных предприятий.
Если большинство руководителей [ТЦК] имеют боевой опыт, то есть вопросы по ротам охраны ТЦК. Также нужно делать аудит по забронированным коммунальным предприятиям, чиновникам, по всему сектору безопасности.
Отметим, что Горбенко также предлагает привлечь к проведению проверок искусственный интеллект. По его мнению, это поможет избежать коррупционных рисков.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что ухилянтов сложнее привлечь к обороне Украины, поэтому ТЦК проще приходить на предприятия, ведущие учет работников и имеющих забронированных.