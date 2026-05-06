"Ганебна практика": у Раді кажуть про необхідність аудиту ТЦК і не тільки

Нардеп заявив про проблеми в частині регіонів

Територіальним центрам комплектування потрібен аудит. Про це каже народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко на тлі критики окремих практик мобілізації, зокрема в західних прикордонних областях.

Що потрібно знати:

Для виконання мобілізаційного плану знімають водіїв з рейсів

Мобілізованим майже 60 і вони служать в охороні

Потрібно перевірити не тільки ТЦК, а й комунальні підприємства, чиновників тощо

Як пояснив він в інтерв'ю "Телеграфу", йдеться про випадки, коли працівники ТЦК зупиняють вантажні автомобілі та знімають із рейсів чоловіків, яким невдовзі виповниться 60 років, аби тільки виконати план.

Потім вони служать в охороні аеродромів, каже нардеп. "Це ганебна практика по західних прикордонних областях. ТЦК ось так виконують план, коли водії вантажівок зі всієї України возять критичні товари для суспільства", — наголошує Горбенко.

Він зауважує, що подібну практику потрібно припинити, а також провести аудит у ТЦК і не тільки. Під увагу мають потрапити заброньовані працівники комунальних підприємств тощо.

Якщо більшість керівників [ТЦК] мають бойовий досвід, то є питання по ротах охорони ТЦК. Також треба робити аудит по заброньованих комунальних підприємствах, чиновниках, по всьому сектору безпеки. Руслан Горбенко, народний депутат

Зауважимо, Горбенко також пропонує залучити до проведення первірок штучний інтелект. На його думку, це допоможе уникнути корупційних ризиків.

