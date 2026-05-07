Фонд Виктора Пинчука успешно провел первую международную лидерскую программу для украинских ветеранов и ветеранок в Йеле

Первая группа украинских ветеранов и ветеранок завершила Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) — первую международную лидерскую программу Фонда Виктора Пинчука в Yale Jackson School of Global Affairs в конце апреля 2026 года. Участники на протяжении пяти дней работали над темами лидерства, международных отношений, коммуникации и роли ветеранов в обществе, глобальных вызовов и роли Украины в мире.

В программе в Йельском университете присоединились ведущие мировые преподаватели и эксперты, среди которых Тимоти Снайдер, Роберт Малли, Эмма Скай, Юваль Бен-Давид и другие. Формат объединил лекции, практические сессии и интерактивные обсуждения.

Руководитель программы Ukrainian Veterans Leadership Program Фонда Виктора Пинчука Светлана Гриценко сообщила, что пилотный этап программы успешно завершен, а следующая волна стартует в конце 2026 года. Набор участников объявят уже этим летом.

"Наша задача — не только дать знания, а способствовать их осмыслению и практическому применению в украинском контексте — в армии, государстве и обществе. Украинские ветераны уже сегодня доказали свою эффективность и в будущем будут оставаться лидерами изменений в Украине", — отметила Светлана Гриценко.

В программе приняли участие 15 украинских ветеранов и ветеранок. Это, в частности, Екатерина Луцик, ветеранка десантно-штурмовых войск, Дмитрий Финашин, бывший снайпер и разведчик, советник Министра внутренних дел Украины по ветеранской политике, Герой Украины, Егор Фирсов, заместитель командира 21-го полка беспилотных систем "Кракен" 3-го Армейского корпуса.

Участники первой волны отмечают, что программа помогла им глубже осмыслить современное лидерство, роль ветеранов в развитии страны и получить практические инструменты для работы в обществе, государственном секторе и войсках.

UVLP — первая международная лидерская программа Фонда Виктора Пинчука для украинских ветеранов и ветеранок, созданная для развития их потенциала через доступ к образовательным практикам мирового уровня. В течение двух десятилетий Фонд поддерживает развитие нового поколения лидеров через такие программы как лидерские семинары Aspen, крупнейшую стипендиальную программу в Украине Завтра.UA и международную программу WorldWideStudies. UVLP также дополняет инициативы Виктора и Елены Пинчуков, ориентированные на ветеранов и военных: RECOVERY — сеть инновационной физической реабилитации военных и ветеранов; ПОВЕРЕННЯ — программа поддержки психического здоровья военных, ветеранов и их семей; а также инициативу Message from the Frontline, которая способствует обмену мнениями украинских ветеранов и военных с западными чиновниками.