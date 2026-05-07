Фонд Віктора Пінчука успішно провів першу міжнародну лідерську програму для українських ветеранів і ветеранок у Єлі

Перша група українських ветеранів і ветеранок завершила Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) — першу міжнародну лідерську програму Фонду Віктора Пінчука, що відбулася у Yale Jackson School of Global Affairs наприкінці квітня 2026 року. Учасники упродовж п’яти днів працювали над темами лідерства, міжнародних відносин, комунікації та ролі ветеранів у суспільстві, глобальних викликів та ролі України у світі.

До програми в Єльському університеті долучилися провідні світові викладачі та експерти, серед яких Тімоті Снайдер, Роберт Маллі, Емма Скай, Юваль Бен-Давід та інші. Формат поєднав лекції, практичні сесії та інтерактивні обговорення.

Керівниця програми Ukrainian Veterans Leadership Program Фонду Віктора Пінчука Світлана Гриценко повідомила, що пілотний етап програми успішно завершено, а наступна хвиля стартує наприкінці 2026 року. Набір учасників оголосять уже цього літа.

"Наше завдання — не лише дати знання, а сприяти їх осмисленню та практичному застосуванню в українському контексті — у війську, державі та суспільстві. Українські ветерани вже сьогодні довели свою ефективність і в майбутньому залишатимуться лідерами змін в Україні", — зазначила Світлана Гриценко.

У програмі взяли участь 15 українських ветеранів і ветеранок. Це, зокрема, Катерина Луцик, ветеранка десантно-штурмових військ, Дмитро Фінашин, колишній снайпер та розвідник, радник Міністра внутрішніх справ України з питань ветеранської політики, Герой України, Єгор Фірсов, заступник командира 21-го полку безпілотних систем "Кракен" 3-го Армійського корпусу.

Учасники першої хвилі зазначають, що програма допомогла їм глибше осмислити сучасне лідерство, роль ветеранів у розвитку країни та отримати практичні інструменти для роботи в суспільстві, державному секторі й війську.

UVLP — перша міжнародна лідерська програма Фонду Віктора Пінчука для українських ветеранів і ветеранок, створена для розвитку їхнього потенціалу через доступ до освітніх практик світового рівня. Упродовж двох десятиліть Фонд підтримує розвиток нового покоління лідерів через такі програми, як лідерські семінари Aspen, найбільшу стипендіальну програму в Україні Завтра.UA та міжнародну програму WorldWideStudies. UVLP доповнює також ініціативи Віктора та Олени Пінчуків, орієнтовані на ветеранів та військових: RECOVERY — мережу інноваційної фізичної реабілітації військових і ветеранів; ПОВЕРНЕННЯ — програму підтримки психічного здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин; а також ініціативу Message from the Frontline, яка сприяє обміну думками українських ветеранів та військових із західними високопосадовцями.