Как пожарить баклажаны без жира: хитрость, о которой мало кто знает
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При жарке баклажаны впитывают много масла, но это исправимо
Баклажаны любят многие. Из них готовят закуски, гарниры, основные блюда. Но у баклажанов есть одна особенность: при жарке они впитывают масло, как губка, и часто блюдо получается тяжёлым и жирным. Рассказываем, как этого избежать.
Почему баклажаны впитывают много масла
Всё дело в структуре мякоти. Баклажан состоит из пористой ткани с большим количеством воздушных клеток. Когда он попадает на горячую сковороду, воздух быстро выходит из клеток, и на его место тут же попадает масло. Чем больше масла на сковороде, тем больше впитает баклажан.
Как сделать, чтобы баклажаны не впитывали много масла
Испанский шеф-повар Хосе Андрес советует окунать баклажаны в газированную воду на 5 секунд, пишет El Espanol. Пузырьки газа заполняют поры мякоти и "запечатывают" их изнутри. Когда баклажан после этого попадает в раскалённое масло, поры заняты. В результате корочка получается хрустящей, а внутри овощ становится мягким и без лишнего жира.
Если газировки под рукой нет — можно взять пиво, но тогда будет лёгкий пивной привкус.
Жареные баклажаны с медом — пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 250 мл газированной воды
- 50 г пшеничной муки
- 150 мл оливкового масла первого холодного отжима
- 80 мл меда — по вкусу
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Вымойте баклажаны и нарежьте их соломкой.
- Положите нарезанные баклажаны в миску с водой и солью, слегка перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы ушла горечь.
- Слейте воду и переложите баклажаны в миску с газированной водой.
- Хорошо слейте воду и обваляйте каждый кусочек в муке, стряхнув излишки.
- Разогрейте оливковое масло на большой сковороде до очень высокой температуры.
- Обжаривайте баклажаны небольшими порциями, чтобы масло не остывало, до золотистой хрустящей корочки.
Выложите жареные баклажаны на тарелку и полейте медом. Подавайте на стол сразу же, пока блюдо еще хрустящее.