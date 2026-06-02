Как пожарить баклажаны без жира: хитрость, о которой мало кто знает

При жарке баклажаны впитывают много масла, но это исправимо

Баклажаны любят многие. Из них готовят закуски, гарниры, основные блюда. Но у баклажанов есть одна особенность: при жарке они впитывают масло, как губка, и часто блюдо получается тяжёлым и жирным. Рассказываем, как этого избежать.

Почему баклажаны впитывают много масла

Всё дело в структуре мякоти. Баклажан состоит из пористой ткани с большим количеством воздушных клеток. Когда он попадает на горячую сковороду, воздух быстро выходит из клеток, и на его место тут же попадает масло. Чем больше масла на сковороде, тем больше впитает баклажан.

Как сделать, чтобы баклажаны не впитывали много масла

Испанский шеф-повар Хосе Андрес советует окунать баклажаны в газированную воду на 5 секунд, пишет El Espanol. Пузырьки газа заполняют поры мякоти и "запечатывают" их изнутри. Когда баклажан после этого попадает в раскалённое масло, поры заняты. В результате корочка получается хрустящей, а внутри овощ становится мягким и без лишнего жира.

Если газировки под рукой нет — можно взять пиво, но тогда будет лёгкий пивной привкус.

Жареные баклажаны с медом — пошаговый рецепт

Ингредиенты:

2 баклажана

250 мл газированной воды

50 г пшеничной муки

150 мл оливкового масла первого холодного отжима

80 мл меда — по вкусу

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Вымойте баклажаны и нарежьте их соломкой. Положите нарезанные баклажаны в миску с водой и солью, слегка перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы ушла горечь. Слейте воду и переложите баклажаны в миску с газированной водой. Хорошо слейте воду и обваляйте каждый кусочек в муке, стряхнув излишки. Разогрейте оливковое масло на большой сковороде до очень высокой температуры. Обжаривайте баклажаны небольшими порциями, чтобы масло не остывало, до золотистой хрустящей корочки.

Выложите жареные баклажаны на тарелку и полейте медом. Подавайте на стол сразу же, пока блюдо еще хрустящее.