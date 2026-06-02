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Как пожарить баклажаны без жира: хитрость, о которой мало кто знает

Автор
Наталья Граковская
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Баклажани з медом
Баклажани з медом. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

При жарке баклажаны впитывают много масла, но это исправимо

Баклажаны любят многие. Из них готовят закуски, гарниры, основные блюда. Но у баклажанов есть одна особенность: при жарке они впитывают масло, как губка, и часто блюдо получается тяжёлым и жирным. Рассказываем, как этого избежать.

Почему баклажаны впитывают много масла

Всё дело в структуре мякоти. Баклажан состоит из пористой ткани с большим количеством воздушных клеток. Когда он попадает на горячую сковороду, воздух быстро выходит из клеток, и на его место тут же попадает масло. Чем больше масла на сковороде, тем больше впитает баклажан.

Как сделать, чтобы баклажаны не впитывали много масла

Испанский шеф-повар Хосе Андрес советует окунать баклажаны в газированную воду на 5 секунд, пишет El Espanol. Пузырьки газа заполняют поры мякоти и "запечатывают" их изнутри. Когда баклажан после этого попадает в раскалённое масло, поры заняты. В результате корочка получается хрустящей, а внутри овощ становится мягким и без лишнего жира.

Если газировки под рукой нет — можно взять пиво, но тогда будет лёгкий пивной привкус.

Жареные баклажаны с медом — пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 250 мл газированной воды
  • 50 г пшеничной муки
  • 150 мл оливкового масла первого холодного отжима
  • 80 мл меда — по вкусу
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Вымойте баклажаны и нарежьте их соломкой.
  2. Положите нарезанные баклажаны в миску с водой и солью, слегка перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы ушла горечь.
  3. Слейте воду и переложите баклажаны в миску с газированной водой.
  4. Хорошо слейте воду и обваляйте каждый кусочек в муке, стряхнув излишки.
  5. Разогрейте оливковое масло на большой сковороде до очень высокой температуры.
  6. Обжаривайте баклажаны небольшими порциями, чтобы масло не остывало, до золотистой хрустящей корочки.

Выложите жареные баклажаны на тарелку и полейте медом. Подавайте на стол сразу же, пока блюдо еще хрустящее.

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#Рецепты #Баклажаны #Лайфхак